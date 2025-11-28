來台掃貨20包砂糖「被當成白粉」 人氣蘋果糖老闆喜曬台糖大禮

「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊開心曬出台糖的大禮。翻攝自Threads



在台、日都擁有高人氣的蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊，因來台旅遊期間狂掃約20包台糖砂糖、返國時被誤會成攜帶「白色粉末」引發海關疑慮，甚至驚動日本緝毒犬，意外登上媒體版面。話題延燒後，台糖主動聯繫池田，並於近日寄出多箱砂糖及「特製砂糖抱枕」，讓他超驚喜。

池田日前在社群帳號曬出台糖寄來的大禮，包括多箱砂糖與一個特製抱枕，抱枕外形直接仿製「25公斤裝砂糖麻布袋」，他幽默笑說「台糖為了我，還特別換了填充物」。

「東京林檎製飴所」近期在台北、台南、高雄舉行快閃店活動，他也透露這趟台灣旅程的最後一天，已經確定即將要和台糖董事長對談，坦言「雖然看不出來，但我現在非常緊張！」

池田今年10月來台旅遊，因著迷台灣砂糖風味，大量採購約20包砂糖塞滿行李箱，未料回國前在台灣機場被盤問「這些白粉是什麼？為什麼要帶這麼多？」甚至在日本機場驚動緝毒犬，最後確認是砂糖才讓他順利通關。事後他把這段經歷分享在網路上，瞬間引發話題。

池田後續還發文進一步解釋，台灣砂糖與日本砂糖風味不同，台灣砂糖更具「厚度與層次感」，即使製作極薄的糖衣，也能明顯散發香氣，讓他情有獨鍾；不少網友笑稱台糖應該找他當代言人，沒想到台糖真的主動留言聯繫，讓他驚喜圓夢。

