來台旅客逾800萬人次 觀光署盼年產值增2%到3%

（中央社記者余曉涵台北17日電）今年來台旅客近期破800萬人次，觀光署長陳玉秀說，希望明年比今年更好，而外籍旅客落在800萬到900萬人次最適合，質量可均衡發展；在觀光產值部分，期盼每年可增加2%到3%。

立法院交通委員會今天邀請交通部、農業部及海洋委員會就「郵輪觀光、遊艇觀光暨藍色公路辦理情形及未來規劃」進行專題報告，並備質詢。

根據交通部觀光署初估，今年來台旅客已經突破800萬人次，觀光署長陳玉秀受訪坦言，預估整年度比去年的785.77萬人次成長50萬人次沒有問題，但要達到她上任時說的900萬人次，的確有些困難。

陳玉秀表示，今年大環境變化大，加上內部缺工嚴重，在質與量的部分，質會優先於量，如果量進來，但人才庫補不起來，也不太適合目前的發展。

陳玉秀說，去年來台旅客日平均消費約為182美元，今年預計增加4美元，其中歐美旅客的日均消費可達240美元，遠高於標準，希望爭取歐美旅客增加停留時間。

至於明年目標，陳玉秀說，觀光產值部分希望每年增加2%到3%；對台灣而言，來台旅客人次落在800萬到900萬是最適合的，希望質與量平均發展，現在更重要的是質的部分。

根據觀光署統計，113年的外籍旅客觀光產值為100億美元。

另外，針對外籍實習生權益部分，陳玉秀說，日前和勞動部就相關議題交換意見，希望未來在保險、津貼、休息時間等有明確規範，細節研議中。（編輯：吳素柔）1141217