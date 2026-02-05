來台日客穩定恢復 觀光署盼今年達170萬人

日本311大地震將滿15周年，為感謝台灣民眾15年前的援助，日本知名作家一青妙等人發起自行車環台感謝之旅。（陳祐誠攝）

日本不只是國人第一大出國目的地，也是過去2年外籍旅客來台最大市場，交通部觀光署長陳玉秀指出，日本旅客來台穩定恢復，今年目標盼能達170萬人次。

114年台灣旅客去日本673萬人次，創歷史新高；日本旅客來台148萬人次，雖較113年成長16萬餘人次，仍離疫情前的216萬人次高峰有段距離。

日本311大地震將滿15周年，為感謝台灣民眾15年前的援助，日本知名作家一青妙、資深媒體人野嶋剛、日勝生加賀屋溫泉飯店董事德光重人等人發起自行車環台感謝之旅，號召日本志願單車騎士約30人，於3月7日至15日來台。

陳玉秀表示，日本旅客來台穩定恢復，往更好的方向前進。今年目標是日本旅客來台達170萬人次、較去年成長13％，希望推出更多「主題行」讓旅客認識台灣，如果自行車環島成為日本認識台灣新的流行項目，觀光署也會極力推動。

陳玉秀說，觀光署希望為旅客創造更多元方式，例如最近有日本旅遊團往小鎮旅遊方向走，到中南部、甚至澎湖，「認識台灣的日本人很多，希望他們更認識其它的台灣」。另外，日本學生喜歡來台灣修學旅行，北部接待容量相對飽和，現也跟中南部溝通、擴大接待能量，希望是「今日學子、明日旅人」。

陳玉秀也提到，台灣旅客和日本旅客的旅行模式截然不同，日客需要很多行前規劃、研究透徹，不像台灣人喜歡說走就走，這也是雙方交流後，發現台灣在這塊要準備得更多的地方。

