來台治癌成功 巴紐女子謝彰基

來自巴紐（PNG）30多歲女子娜莉（化名），在113年被診斷出甲狀腺癌併頸部轉移，雖在巴紐完成手術，但因癌症嚴重，去年遠渡重洋，跨越半個地球飛行12小時來到台灣，尋求彰化基督教醫院總院長陳穆寬的治療，手術花了1個多小時，娜莉重返台灣追蹤，她表示，癌症已經徹底消失，「謝謝台灣，謝謝彰基」。

彰基表示，當時在陳穆寬總院長的門診中，智慧精準甲狀腺癌中心主任謝明妤藉由超音波影像找出復發的頸部癌症，隨後透過正子攝影確定執行頸部淋巴擴清根治手術，徹底清除所有的癌細胞。

謝明妤指出，由於娜莉是二次手術，面對組織沾黏與解剖構造改變，手術難度極高，但是總院長陳穆寬教授是頭頸癌專家,從醫近30年來手術已經超過6萬例，頭頸癌的困難手術也超過1萬例，在1小時內就完成了手術。

陳穆寬強調，彰基甲狀腺癌治療團隊包含了幾十個醫師，非常強大且專業，才能為娜莉徹底清除所有殘存或復發的癌症。

娜莉表示，當初經過無數次傷心、絕望與哭泣，這次手術後一年再度來到台灣追蹤，癌症已徹底消失，令她感到無比快樂，她更特別感謝台灣人民的友善與親切，「謝謝台灣，謝謝彰基」。

陳穆寬祝福娜莉，「希望妳下次來是為了觀光旅遊，而不是醫療需求。」他更稱讚，娜莉是一位生命的勇者，才30歲出頭就能夠用正面積極的態度面對癌症復發，也鼓勵所有的癌症患者都能夠堅強的面對癌症，成為抗癌的勇者。