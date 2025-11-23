來台灣玩愛上「定居卻後悔」 老外列4缺點：台人很冷漠
一名外籍男子近來台定居後感到適應困難，他表示旅遊時的美好印象在長住後逐漸被現實磨淡，點出台灣存在4大讓人難以忽視的缺點，包括職場氛圍冷漠、人際互動表面客氣卻疏離、超市物價偏高、夏季長期潮濕悶熱，讓他直呼超後悔，貼文被轉至PTT後掀起熱議。
原PO近日於Reddit發文指出，自己過去多次來台旅遊時，曾被台灣的友善氛圍、交通便利與整體生活步調所吸引，因此決定搬來定居並在補習班任教，但長住後卻感受到與旅遊時截然不同的落差。
原PO說，台灣年輕人普遍沉浸在網路世界，對周遭事物顯得冷淡，而補習班職場更讓他感到疏離，同事經常連基本招呼都省略，使他在工作上始終難以融入。
針對職場部分，原PO說，台灣人給外界的印象是熱情好客，但他實際感受到的卻是「禮貌卻保持距離」，對話模式偏正式，偶爾還會出現帶有優越語氣的提問，例如「你們國家應該沒有這個吧？」讓他感到被貶低；另他也提到，台灣雖然有不少平價小吃，但超市物價卻高得出乎意料，加上夏季潮濕悶熱，使日常不適與挫折逐漸累積。
原PO讚台灣的山景迷人，生活機能也相當方便，但這些優點仍無法抵銷每天面臨的壓力與不快，久而久之使他身心俱疲。
貼文被轉至PTT後引討論，有網友認為他的描述點出台灣社會真實的一面，也有人指旅遊與長期定居本來就不同，並直言他面臨的問題多半來自補習班職場文化，不一定代表整體台灣社會。
其他人也在看
深夜收到老闆訊息讓人壓力爆棚？網友兩派開戰 北市勞動局回應了
這名網友在論壇發文表示，當晚正準備入睡時手機震動，點開一看竟是老闆傳來訊息：「已更新最新的工作資料，並已寄到妳的信箱。」儘管被吵醒，他仍保持禮貌回覆詢問：「請問是希望我假日加班完成這項任務嗎？」對此，老闆否認要求即時處理，並回應「沒有沒有，週一再看就好」...CTWANT ・ 4 小時前
馬克宏肯定台經驗 外交部：願共同打假消息
[NOWnews今日新聞]法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）肯定台灣因應假訊息與資訊操弄的經驗，外交部今（22）日表示，台灣願與理念相近國家持續加強合作，共同提升民主韌性，攜手反制假訊息。...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
宏都拉斯「擁抱中國」拖垮經濟！業界轟失敗 反對派想與台復交
宏都拉斯將於本月30日舉行總統大選，兩岸外交路線成為選戰核心議題。自卡斯楚政府於2023年與台灣斷交、轉向中國建交後，宏國多項產業承受嚴重衝擊，社會不滿度急遽升高，2名反對派總統候選人因而在選戰中主張「與台灣恢復邦交」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
許瑋甯罕曝戀愛邱澤原因！被問二胎進度吐心聲
女星許瑋甯2021年宣布與男星邱澤結婚，當時兩人因拍攝電影《當男人戀愛時》定情，也在今年迎來寶貝兒子Ian，正式組成一家3口的甜蜜家庭。不過，兩人從相戀到結婚的過程十分低調，許瑋甯也罕見吐露喜歡邱澤的特質，更公開懷第二胎的進度。中時新聞網 ・ 1 天前
嘉義畫都能量豐沛 藝展交織文化風景
記者黃音文／嘉義報導 嘉義市展現畫都豐沛藝文能量，文化局文化藝廊現正於3樓展出「霧之上-林虹誼創作展」；同時「而麗-新觸角30會員聯展」也於今（22）日開幕青年日報 ・ 1 天前
北港路兩側開發重啟公開展覽 打造雲嘉嘉新產業核心
【記者 吳瑞興／嘉義市 報導】嘉義市政府於今昨（20）日舉辦「變更高速公路嘉義交流道附近特定區計畫(配合嘉義市台灣好報 ・ 1 天前
宏都拉斯反對派提復交政見 外交部慎重回應
[NOWnews今日新聞]台灣前邦交國宏都拉斯即將在11月30日進行總統大選，其中兩名反對派候選人提出與台灣恢復邦交訴求當成政見，因為自從宏國與台灣斷交後，白蝦產業與咖啡外銷都重創，讓國民黨立委葉元之...今日新聞NOWNEWS ・ 6 小時前
越南暴雨釀災至少90死12失蹤！ 18.6萬戶受損、逾300萬牲畜被沖走
[Newtalk新聞] 越南中部及中部高原地區發生連日暴雨，引發大規模洪水與土石流，造成至少 90 人死亡、12 人下落不明，災情遍及全國多地，，為近年最嚴重天災之一。 越南政府表示，全國已約 18.6 萬戶民宅受損，逾 300 萬頭牲畜遭洪水沖走，經濟損失金額估計逼近 9.035 兆越南盾（約新台幣 118.78 億元），多個交通要道受阻，部分高速公路及鐵道中斷。至今（24 日）上午，仍有約 25.8 萬戶停電。 根據《法新社》報導，西原地區達樂省（Đắk Lắk）災情尤為慘重，自 11 月 16 日以來已累計超過 60 人罹難。政府指出，災害最集中的五省包括廣義省、嘉萊省、多克樂省、慶和省與林同省，主要位於越南南部和中南部。 在洪水最嚴重的時期，光是達樂省就有約 15 萬戶，雖洪水逐漸退去後，已有 5 萬戶沒有淹水，但住宅損毀情況仍相當嚴重。達樂省農民 Mach Van Si 受訪時哽咽表示：「我們的整個村子被摧毀了，什麼都沒剩下，全都被泥水淹沒。」 目前，越南當局已動員軍方與警力投入災區協助救援與疏散。總理范明政（Phạm Minh Chính）正在南非出席 G20 峰會，並於當新頭殼 ・ 3 小時前
獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡
獨留2歲女兒在高溫車內活活熱死！他服刑當日輕生亡EBC東森新聞 ・ 23 小時前
夜市碳烤變「微波食品」！1.6星評價 業者：跟超商學的
高雄六合夜市一家掛爐碳烤店竟使用「微波爐」加熱串燒，引發網友質疑「掛爐的爐是指微波爐嗎？」店家喊冤表示，全部的串燒都是透過碳烤，微波只是為了加熱。有顧客認為這種加熱方式口感特別，形容是「南部口味」；但也有人抱怨食物口感不夠穩定。儘管負評不斷，店家仍堅持先碳烤後微波的烹調流程，強調是為了提高效率。TVBS新聞網 ・ 2 小時前
加入CPTPP得再等！台灣申請案沒排上隊 外交部喊話：勿受政治惡意干擾
跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）今（21）日於澳洲墨爾本召開第9次部長級執委會，會後宣布烏拉圭、阿拉伯聯合大公國、菲律賓及印尼符合「奧克蘭原則」，並決定先啟動烏拉圭的入會程序，其他三國入會事宜將視情於明年進行。對此，外交部晚間發布新聞稿回應，對於CPTPP再次未能公正審查我國申請案，深表遺憾。外交部表示，我國自2021年9月22日申請入會以來，積極調整......風傳媒 ・ 1 天前
(影) 未來海、空戰革命 ! 英、日、以導能武器突破 雷射、電磁砲改寫戰場規則
[Newtalk新聞] 在全球軍武技術迅速演進之際，英國、日本與以色列近期在雷射與電磁武器領域接連取得突破，被外界視為將重新塑造未來海戰與防空作戰模式的關鍵力量。 英國皇家海軍近日公布最新測試影片，顯示「龍火」（DragonFire）雷射武器系統成功在試驗場擊落無人機。皇家海軍並證實，該系統預計在兩年內正式部署至艦隊。英國國防產業巨頭 MBDA 亦已獲得價值 3.6 億英鎊的合約，負責為皇家海軍一線軍艦安裝龍火反無人機雷射系統。首艘搭載龍火的 45 型驅逐艦將於 2027 年服役，被視為英國在防空與導能武器領域的「重大躍進」。 與此同時，日本在電磁軌道砲技術上也傳出突破。《軍事觀察》9 月 12 日報導，日本已在測試艦「飛鳥號」完成所有電磁砲實彈射擊測試，並成功命中目標。日本防衛省指出，新一代艦載電磁砲採用更新材料與發射方式，透過縮小口徑至 40 毫米有效減少槍管磨損，同時保持約 6.5 馬赫的初速，速度遠超現代戰車炮，被視為未來海戰的潛在「規則改寫者」。日本除計畫將該武器部署於艦艇，也不排除開發陸基版本。隨著新政府上台並持續強調「台灣有事即日本有事」，日本武力強化的強硬姿態已引發北京新頭殼 ・ 1 天前
新北男不滿親妹多次被揍替出頭 拿刀怒砍家暴男友
新北市新莊區中平路292巷內某社區，日前1名男子疑似不滿妹妹多次被其男友痛毆家暴，憤而跑去找其男友理論，結果雙方一言不和後先是口角糾紛，豈料男子直接拿出預藏的西瓜刀追砍，導致其手腳遭砍傷送醫，警方獲報到場，男子隨後自行投案，雖被砍的被害人未提告，但男子經警詢後，仍被依殺人未遂罪嫌移送新北地檢署偵辦。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
台東成功鎮農會三仙台臍橙節 推廣優質臍橙結合在地觀光
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】為推廣在地農產行銷，台東縣成功鎮農會今(22)日舉行「2025台東縣成功鎮互傳媒 ・ 22 小時前
地中海飲食升級版 延緩大腦退化
地中海飲食，被公認全球最佳飲食，已經有8年，你可能不知道，它還有個升級版，，叫做綠色地中海飲食，升級版顧名思義就是更能抗發炎，延緩大腦老化。大愛電視 ・ 8 小時前
粿粿同母異父哥揚言幫告酸民 律師問：對你妹名譽加分還縱火？
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐最近爆出婚變風波，女方承認和王子（邱勝翊）過從甚密，形象大失，還引來許多酸民諷刺。昨(22日)週刊報導，和粿粿同母異父的哥哥、前男團「太極」隊長韓秉融財力雄厚，表示要力挺妹妹告酸民，巴毛律師見此回應要謹慎，「這樣亂槍打鳥的嗆聲要告網友，對你妹名譽到底是加分還是縱火？」中時新聞網 ・ 12 小時前
粿粿同母異父哥哥力挺告酸民 財力驚人「剛繼承1個基金會」
粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐結婚3年最近傳出婚姻觸礁，女方承認和王子（邱勝翊）有越界舉動，引來不少酸民攻擊粿粿。今(22日)週刊報導，和粿粿是同母異父兄妹的韓秉融財力雄厚，剛繼承了一個基金會，因此表態力挺妹妹，甚至願意金援妹妹告酸民。中時新聞網 ・ 1 天前
彰化伸港蚵道2釣客疑踩空落海 海巡救回命危急救中
（中央社記者吳哲豪彰化23日電）海巡署中部分署麗水安檢所接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道2釣客失足落海，海巡人員救回1人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，2人命危急救中。中央社 ・ 6 小時前
屋頂設置太陽光電板 基市府補助最高30萬元
想要發電自己來，現在有機會。基隆市家⼾屋頂設置太陽光電加速計畫已獲經濟部核定補助，獎勵建築頂層⾯積1000平⽅公尺以下，私有建築物的屋頂設置太陽光電發電設備。受理申請時間至今年底，或是獎勵費用358萬5600元用完為止。相關資訊可洽詢專線2426-0130，相關補助計畫內容及附件，可至基市府工務處網自由時報 ・ 12 小時前
高市早苗挺台！日本國安概念轉變了 彭博：2022裴洛西訪台是關鍵
美國時任眾議院議長裴洛西2022年首度訪台後，中國向台灣上空和日本的專屬經濟海域發射彈道飛彈。外媒發現，此舉促使日本民眾堅定支持對國家安全戰略進行重大改革，更使國防產業成為日本經濟最具活力的一環。太報 ・ 12 小時前