來台灣玩愛上「定居卻後悔」 老外列4缺點：台人很冷漠

一名外籍男子近來台定居後感到適應困難，他表示旅遊時的美好印象在長住後逐漸被現實磨淡，點出台灣存在4大讓人難以忽視的缺點，包括職場氛圍冷漠、人際互動表面客氣卻疏離、超市物價偏高、夏季長期潮濕悶熱，讓他直呼超後悔，貼文被轉至PTT後掀起熱議。

原PO近日於Reddit發文指出，自己過去多次來台旅遊時，曾被台灣的友善氛圍、交通便利與整體生活步調所吸引，因此決定搬來定居並在補習班任教，但長住後卻感受到與旅遊時截然不同的落差。

原PO說，台灣年輕人普遍沉浸在網路世界，對周遭事物顯得冷淡，而補習班職場更讓他感到疏離，同事經常連基本招呼都省略，使他在工作上始終難以融入。

針對職場部分，原PO說，台灣人給外界的印象是熱情好客，但他實際感受到的卻是「禮貌卻保持距離」，對話模式偏正式，偶爾還會出現帶有優越語氣的提問，例如「你們國家應該沒有這個吧？」讓他感到被貶低；另他也提到，台灣雖然有不少平價小吃，但超市物價卻高得出乎意料，加上夏季潮濕悶熱，使日常不適與挫折逐漸累積。

原PO讚台灣的山景迷人，生活機能也相當方便，但這些優點仍無法抵銷每天面臨的壓力與不快，久而久之使他身心俱疲。

貼文被轉至PTT後引討論，有網友認為他的描述點出台灣社會真實的一面，也有人指旅遊與長期定居本來就不同，並直言他面臨的問題多半來自補習班職場文化，不一定代表整體台灣社會。

