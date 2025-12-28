來台灣首應援就遇7.0強震！ 三上悠亞嚇壞直呼「好可怕」

三上悠亞在台遇地震，隨即用中文發文關心大家狀況。 （圖／翻攝自IG @yua_mikami）

日本性感人氣女神三上悠亞正式加入台灣職籃 TPBL 福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」，昨（27）日迎來她的初登場首秀，吸引大批粉絲到場應援，氣氛相當熱烈。不料當晚 23 時 05 分，宜蘭外海發生芮氏規模 7.0 強震，全台明顯有感，連三上悠亞也被嚇到，隨即在IG發文直呼：「好可怕！」

昨晚地震劇烈搖晃，震央位於宜蘭縣政府東方 32.3 公里處，地震深度 72.8 公里，芮氏規模 7.0，台北市測得最大震度 4 級。首日以 TPBL 福爾摩沙夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」成員身分亮相的三上悠亞，也第一時間透過 Instagram 限時動態向粉絲報平安。

她在 IG 限動曬出一張印有「YUA 25」的鑰匙圈，並貼心以中文寫道：「剛剛地震好可怕，我一切平安，希望大家都能平安無事！」字裡行間流露出對台灣地震狀況的關心與慰問。

日本女神三上悠亞昨在台首應援就遇強震，在社群報平安。（圖／翻攝自IG @yua_mikami）

事實上，三上悠亞上季就曾以「一日啦啦隊成員」身分現身夢想家主場，當時已引發台灣球迷熱烈討論。此次正式加入夢想家啦啦隊行列後，她也將於今（28）日再度現身主場為球隊應援，並預計於 2026 年 1 月 17、18 日的主場賽事中再次登場。

