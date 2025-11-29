來台狂掃「白粉」驚動緝毒犬 台糖送大禮 日本老闆嗨翻

日本人氣蘋果糖專賣店「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊日前來台，狂掃20包台糖一號砂糖帶回日本，在桃園機場一度被海關攔下來，回國後又驚動緝毒犬，在網路引發討論，台糖也主動向他聯繫。池田喬俊昨發文表示，台糖寄了好幾箱砂糖給他，還送上專程為他特製的「砂糖抱枕」，讓他又驚又喜。

池田喬俊日前來台狂掃砂糖回日本，並在社群貼出行李箱裝滿砂糖的照片，目測約有20包，沒想到回程在桃園機場被海關人員關切，引發許多討論。他後來又開心發文說，「台糖公司來聯絡我了，我超開心的」，不過當時並未透露詳情。

廣告 廣告

池田喬俊昨（28日）在社群平台X發文表示，台糖送了一箱箱砂糖給他，竟然還附贈一個「砂糖抱枕」，外觀是台糖業務用的25公斤麻布袋造型，「他們特別為了我特製一個專屬的抱枕」。

「東京林檎製飴所」目前在新光三越高雄左營店設有快閃店，活動至12月7日。池田喬俊透露，在台灣行的最後一天，計畫和台糖董事長見面，他坦言「現在開始就已經非常緊張了，雖然我可能看起來並不緊張。」

池田喬俊先前表示，之所以選用台灣的砂糖製作蘋果糖，是因為不論甜味還是溶解方式，都跟日本的完全不同，所以在做蘋果糖時感覺也跟在日本有點不同，想做給日本人嚐嚐，但日本買不到，只好在台灣掃貨。

更多中時新聞網報導

海產捐肝救父術後不到3天就上工

棒球》12強奪冠紀錄片 曾豪駒憶追夢

黃子佼撞傷女騎士涉肇逃遭檢方起訴