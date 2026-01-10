來台生活8年！外國人見「台北3變化」很失望：越來越吵雜

生活中心／彭淇昀報導

捷運是台灣人通勤的重要交通工具。近日一名在台生活8年的外國人提到，根據他的觀察，這些年的城市品質明顯下降不少，並明確點出3大缺點，貼文曝光後引發熱烈討論。

臉書粉專「外國倫看台灣」發文表示，他已來台生活8年，這些年對台北的變化也破有感觸，並列出「3大改變」。首先是「台北的捷運越來越吵了！」他表示自己剛到台灣的時候，對台北捷運的印象非常好，但現在出門幾乎都要戴抗噪耳機，因為路上實在太吵了，捷運站裡面是相對安靜，比較舒適的地方。

不過，最近他發現，這幾年北捷站內有許多電視牆廣告再播放，更糟糕的是，自從開始推行「手扶梯兩邊皆可站立」，北捷就用最廉價、最中華的方式推行，在手扶梯放置喇叭，重複循環播放「手扶梯兩側皆可站立」，而音量也不小，距離手扶梯很遠就聽得到，讓他直呼非常擾人。

再來就是「捷運似乎變得更搖晃了」，他記得剛搬來台灣的前幾年捷運不會急煞，不像台灣的公車會把人晃飛出去，有一次他向捷運站的服務人員反應「可不可以不要到站的時候急煞？可不可以提早放慢速度、用比較斯文的方式煞車？」不過工作人員回應告訴「捷運的車廂都是透過電腦設定，並非人為操作，所以不能改，應該也沒有改變過」。

「外國倫看台灣」認為可能是自己的錯覺，於是詢問朋友，友人也覺得以前的台北捷運車廂比較穩，現在搭捷運都要抓緊，不然會被晃倒，讓他也不禁好奇「你們是否覺得台北市的捷運車廂變得急停急煞、比以前晃？」

最後，「外國倫看台灣」發現，台北公園內的車輛和摩托車變多了，大安森林公園、二二八公園等一些台北市著名的大公園裡，開始可以看到公務摩托車、開車停車在公園裡，讓公園的品質大幅下降，「在台北市不只走在人行道可能會被摩托車撞到，現在連走在公園裡都可能被摩托車或汽車撞」。

「外國倫看台灣」也有發現優點，「台灣這幾年也有改善的地方，我一個高雄的朋友（約10年前成為新台灣人）說台鐵的自強號、普悠瑪班次變多了，從高雄往返台北的台鐵更好坐了」。

「外國倫看台灣」強調，只是想呼籲大家關注台灣的環境品質，並期許台灣在2026年能改善一些問題。

