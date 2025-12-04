來台簽署MOU、貿易協議！喊台灣是日本重要夥伴 日台交流協會：有人試圖武力威脅改變現狀

台灣日本關係協會會長蘇嘉全與日本台灣交流協會會長隅修三今天（5日）下午舉行「台日經濟貿易會議」，2人在會中握手致意。（圖／李智為攝）

台灣日本關係協會會長蘇嘉全與日本台灣交流協會會長隅修三今天（5日）下午於台北圓山大飯店舉行「台日經濟貿易會議」。雙方在會上正式簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」，進一步強化台日間經濟貿易合作關係。隅修三在致詞時提到，現在國際環境動蕩不安，如今面臨日益緊張局面，甚至有人試圖以武力威脅手段單方面改變現狀。在此情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人，彼此擁有同樣的基本價值觀。

台灣日本關係協會與日本台灣交流協會今天下午2時45分於台北圓山大飯店舉行「第49屆台日經濟貿易會議」。由雙方會長蘇嘉全、隅修三代表，在會上正式簽署「地區海關合作備忘錄」及「台日數位貿易協議」，2人一同抵達會場，並在上台握手致意後各別致詞。

蘇嘉全表示，台日經貿會議作為雙邊最具代表性的對話平台，長年在各界努力之下，已成為深化合作與共榮發展的重要象徵。近年來台日夥伴關係持續升溫，雙方在科技、能源及產業合作上成果豐碩，作為台日產業合作的指標，台積電雄本一廠、二廠正按計畫推進，目標於2027年底啟用，我方將持續帶動上下游供應鏈與人才的交流。

蘇嘉全說，自日本高市早苗內閣上任後，就持續推動穩健的印太外交政策，關注區域和平穩定與經貿合作發展，展現日本政府重視台海和平，以及支持自由開放印太區域的基本立場，也為強化台日經貿夥伴關係提供良好基礎。

蘇嘉全致詞表示，台灣將以實際行動支持來自日本的安全且優質的農漁產品，展現民主夥伴之間的互信與情誼。（圖／李智為攝）

蘇嘉全表示，中華人民共和國在今年10月開始對日本祭出經濟施壓與不當制裁，令人不禁想起中國也曾禁止進口台灣鳳梨，造成台灣農民巨大的損失。當時日本前首相安倍晉三以堅定行動力挺台灣，帶給台灣國民深刻且溫暖的支持。

蘇嘉全說，我方現在除了堅定捍衛自由且公平的國際貿易秩序，也會以實際行動支持來自日本的安全且優質的農漁產品，展現民主夥伴之間的互信與情誼，攜手創造更加美好的未來。

隅修三接著表示，今天能再次訪問台灣，自己感到非常榮幸。現在國際環境動蕩不安，前途發展情勢難測。長期以來支持全球貿易和投資發展的國際貿易體係，如今卻面臨日益緊張的局面，甚至有人試圖以武力威脅手段單方面改變現狀。

隅修三說，在此情況下，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人，彼此擁有同樣的基本價值觀，且具密切的經貿關係和人民的交流來往，這一點也在最近於韓國舉行的亞太經合會領袖會議（APEC）中體現，日本新任高市首相與台灣代表林信義先生進行會談，雙方同意繼續深化日台在經濟、防災等廣泛領域的合作與交流，更明確展現日台深厚合作關係。

隅修三致詞時說，台灣是日本極為重要的夥伴和珍貴的友人，彼此擁有同樣的基本價值觀，且具密切的經貿關係和人民的交流來往，在更明確展現日台深厚合作關係。（圖／李智為攝）

隅修三表示，在今天的全體會議舉辦之前，雙方已在11月10日至13日先後舉行分組會議，而在會議中，雙方就改善台灣電力產業投資環境等議題進行熱烈討論，稍後他也將與蘇會長共同簽署本次各分組會議討論結果的同意議事錄。

隅修三說，雖然有部分議題難以在此次會議中達成一致，但他相信，只要在深厚互信基礎上持續秉持誠意對話、分享智慧，一定能夠克服困難。

隅修三最後向日本和台灣各界相關人士表達感謝 ，他感謝各位為了改善日台經貿交流環境所作出的貢獻。例如，台積電進駐日本熊本之後，加強了日台半導體的供應鏈，以及解除對日本食品的進口管制等，這些都是各位的支持與協助的成果。



