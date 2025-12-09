來台行程喊卡！韓籍啦啦隊睦那京「車禍送醫」現況曝光

睦那京發生車禍意外。（圖／翻攝自睦那京Instagram）





KBO樂天巨人啦啦隊隊長睦那京，日前宣佈加盟PLG台灣職籃啦啦隊洋基女孩（YoungKey Girls），與李素敏、崔洪邏共組「洋基三本柱」；不料，原定明（10）日來台參與練習的她，今日卻在南韓發生車禍意外，經紀人證實已就醫治療，緊急取消訪台行程。

根據《TVBS新聞網》報導，睦那京今日在南韓發生車禍，腰部有不適症狀，所幸並無大礙，計劃前往醫院照X光做進一步詳細檢查；明日本來要來台灣參與應援練習，也因為這起意外事件臨時取消。車禍經過目前經紀人還在了解當中。

現年25歲的睦那京加入「洋基女孩Young Key Girls」，與李素敏、崔洪邏共組全新的「洋基三本柱」，今日官方社群帳號也曬出其他成員練舞畫面：「主場開幕預備備！」預計於12月27、28日在新竹市立體育館亮相。



