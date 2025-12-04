來台觀光客人數不如預期 觀光署揭原因！國旅住宿補助規劃曝光

觀光署指出今年由於花蓮災情與氣候干擾，衝擊外國旅客訪台意願，導致觀光人數難達到預期目標。（示意圖，pixabay）

交通部觀光署長陳玉秀透露今年1月到11月造訪台灣的旅客人數大約是760萬人次，受到花蓮災情的嚴重衝擊，以及惡劣天氣導致部分航線臨時取消等因素影響，看來全年要衝破9百萬大關恐怕有難度。

來台觀光人數不如預期原因為何？

其實，觀光署最初訂下的目標是一千萬人次，但陳玉秀在7月上任時，雖然承諾會朝著「千萬」這個數字努力，但也直言不諱，達成目標的挑戰確實不少，她當時預估突破9百萬應該是十拿九穩，沒想到緊接著花蓮又發生天災，讓不少原本規劃來台的旅行團臨時取消，加上飛機班次受到氣候干擾，讓今年的旅客總數可能無法達到原本的預期。

觀光署如何吸引國外旅客？

陳玉秀進一步提到，為了吸引更多國際旅客，特別是鼓勵舊雨新知再次造訪，觀光署將重新啟動「金福氣」抽獎活動。她希望藉此拋磚引玉，讓「老朋友帶著新朋友」一起來台灣玩。不過，究竟獎金是否依然維持在新台幣五千元，以及活動的細節規劃，都還在緊鑼密鼓的討論中，最終的實施方案仍得看立法院審議通過的預算而定。

國旅住宿補助規劃為何？

對於外界高度關心的國旅補助政策，陳玉秀指出，不論是的國旅補助、企業旅遊補助的方案，業界和民眾的反應都相當熱烈。她強調旅館住宿在週間和週末確實存在價差，因此希望藉由這些補助，鼓勵大家多利用非假日出遊。同時，她也嚴正聲明業者若想藉補助擅自調漲平日房價，官方立場是絕對不允許，將採取積極行動，與業者研議制定一套完善的防弊機制，確保補助經費能最大化旅遊效益，避免淪為業者變相漲價的藉口。

