來台開簽名會！日本BL漫畫家「標五星旗」笑稱：不知賣中文版到哪

日本BL漫畫家ニクヤ乾原訂於明年2月受台灣青文出版社邀請，來台參加2026台北國際動漫節並舉辦首次簽名會。（圖／翻攝自青文出版臉書）





日本BL漫畫家ニクヤ乾原訂於明年2月受台灣青文出版社邀請，來台參加2026台北國際動漫節並舉辦首次簽名會，卻在活動前夕因社群發言引發爭議。

ニクヤ乾近日在X宣傳作品中文版時，於「中文版」標註旁使用中國五星旗，隨即引發台灣網友不滿。有讀者提醒該版本僅於台灣發行，她卻回應自己無法確認實際販售國家，只知道有「中文版」，說法被質疑前後矛盾，因她過去曾回覆台灣粉絲，表達對台灣簽名會的期待。

爭議未歇，作者又以戲謔語氣表示「中文版在中國無法販售，但在『某個國家』可以買到」，相關言論甚至出現在直播中，再度激怒台灣讀者。由於中國長期禁止BL作品出版，台灣反而是亞洲少數能自由發行相關創作的市場，此番言論被認為抹去台灣出版環境的重要性。

事件發酵後，部分粉絲表態抵制，要求出版社回應，甚至考慮退書、放棄簽名資格。ニクヤ乾27日已將貼文修改為「台灣版」並更換台灣國旗，同時發布道歉聲明，稱因未釐清「中文版」與「台灣版」差異而造成誤會。

隔日ニクヤ乾再度致歉，表示未經充分確認便發文，已刪除爭議內容，未來會更加謹慎。不過由於道歉聲明未明確提及台灣，仍未平息外界質疑，事件後續發展備受關注。



