來台頻率驚人！利特鬆口「置產計畫」高喊：我家在這裡

台韓合製綜藝《廚師的迫降：客家廚房》宣布推出第二季，由Super Junior隊長利特領軍温昇豪、江宏傑、陳庭妮、少女時代孝淵、主廚李元日、《黑白大廚》主廚趙序衡、百萬YouTuber喜飯共同主持，今（3）日舉行節目開播記者會，經常來台的利特，被

利特近來行程滿檔，日前才在台北大巨蛋舉行演唱會，上月底又飛來台參與代言活動，如今又現身節目開播記者會，非常頻繁飛往台灣，被問及是否有計劃在台置產，利特則笑說，光是上個月就大概待在台灣20天，「我經常來，因為我的家就是這裡，我回來了！」

孝淵、陳庭妮、YouTuber喜飯、主廚趙序衡加入第二季節目陣容。（圖／記者沈芳宇攝）

至於置產計劃，利特表示：「不動產有想要買，如果有介紹的話」，此話一出讓一旁的陳庭妮笑回今天就可以開始介紹，更開玩笑表示「還是就直接住昇豪哥家？」接著利特也認真透露：「如果買房子我會更認真出席活動 ，如果昇豪哥家裡還有房間，還是我直接住他家也可以？」

談及節目第一季成功奪下第60屆金鐘獎最具人氣綜藝節目獎，但無緣抱回實境節目、實境節目主持人獎，利特則說：「我沒有失望，我可以跟大家一起拿到人氣獎更幸福。」緊接著更喊話：「這次應該可以給我吧金鐘獎？」



