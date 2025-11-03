來台騙愛心？俄女斷手「求6萬醫療費」 遭爆從台中乞討到台南

生活中心／倪譽瑋報導

民眾在嘉義在地社群分享，一對外籍男女於夜市請求捐款。不少網友認出，他們先前才在台中出沒，如今已跑到台南。（圖／翻攝自臉書）

近期不少台灣網友目擊，兩名外籍人士坐在夜市乞討，需要6萬元醫藥費，其中女子似乎為手部骨折或斷裂，右手有厚厚的包紮。不少熱心民眾上前捐款，也有人懷疑是詐騙而報警，警方將他們驅離，並查出兩人來自俄羅斯，但在嘉義的夜市被趕後，隔天兩人又在台南出沒；隨消息傳開，目擊者紛紛PO網提醒，許多網友看到後揪出，這兩人到嘉義之前，已用相同方式在台中乞討過。

日前民眾在嘉義在地臉書社團發文分享，兩名外國人士坐在文化路夜市的路邊，一人手上帶傷、另一人拿著紙板，上面有中文字寫著「我們的銀行卡被凍結了，請幫我們籌集醫療費用，我們需要6萬台幣」不少民眾熱心上前捐款協助。

然而，當時有目擊者懷疑兩位外國人似詐騙。根據媒體報導，目擊者報警處理後，見警方到場，他們立刻從地上爬起，警方勸導二人離開、他們便匆匆離去，之後警方也查出兩人來自俄羅斯，一人是29歲的俄羅斯人、一人是25歲的白俄羅斯人。自在嘉義被目擊後，隔日兩人又在台南花園夜市出沒，以同模式請求捐款。

相關訊息被轉傳到社群平台Threads上，不少網友搖頭直呼「去文化路夜市有看到，一整個覺得很詭異，原來是詐騙」、「不要讓善良台灣人捐款！」「報警啊，希望不要有人被騙了」、「這兩個禮拜看到在一中街，現在跑去嘉義了喔」。

