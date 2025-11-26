來台一甲子為藝術文化扎根 秘克琳神父獲頒宜蘭榮譽縣民

天主教靈醫會神父秘克琳來台已61年，長期無私為宜蘭藝術文化扎根，成立蘭陽舞蹈團，成為全球首個在天主教宗面前表演的團體，為台灣做好國民外交。

代理縣長林茂盛頒發榮譽縣民證給秘克琳，表達最高的敬意和感謝，因為秘克琳也是宜蘭夏季旗艦活動國際童玩節的重要幕後推手，邀請許多國家表演團體到宜蘭演出，讓童玩節成為亞洲第一個獲得國際民俗藝術協會認證，以兒童為主題的國際民俗藝術節。

天主教靈醫會神父秘克琳表示，「這一段時間來我生病了，但是會去影響他們團隊。」

秘克琳神父表示，雖然自己現在身體不好，還是會持續工作，他時常到蘭陽青年會和舞蹈團關心、影響更多人，現在的工作重點在人才的培育和傳承，確保為台灣付出的工作能持續下去，他表示自己是宜蘭人，更是台灣人。

天主教靈醫會神父秘克琳回應，「所以我們每一個國家表演都很成功，每一個國家都很喜歡我們，所以我是台灣的人民。」

秘克琳神父是宜蘭第16位榮譽縣民，縣政府表示，童玩節已累積100個國家、433個團隊到宜蘭演出，更已吸引超過1219萬旅遊人次，這都要感謝秘克琳神父的無私付出，榮譽縣民不僅是對神父多年付出的肯定，更表達所有宜蘭鄉親最誠摯的感謝。