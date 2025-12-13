來台1年突解約回韓！啦啦隊女神親揭「最大主因」不忍了 最新近況曝

娛樂中心／台北報導

曾於2023年在中華職棒登場、有「釜山女神」之稱的韓籍啦啦隊員李晧禎，在台韓皆擁有高人氣，然而來台僅短短1年，去年無預警宣布提前解約回韓國發展，讓許多粉絲不捨。近期她上YT頻道《來去CHECK IN》受訪她透露心路歷程：「現實中如果你問一個人：『你滿意現在的生活嗎？』會回答滿意的應該蠻少的，但如果有人這樣問我，我會回答很滿意，我很喜歡現在的狀態。」

李晧禎談心路歷程。（圖／翻攝自IG）

回顧去年暫時離開台灣的選擇，李晧禎坦言當時並非因為不喜歡這裡，而是意識到自己的身心狀態並不平衡，一方面她對韓國的工作仍抱有遺憾，也希望在機會來臨時不再錯過。談到初次來台發展時的壓力來源，李晧禎表示語言不熟確實是一個挑戰，但真正讓她感到挫折的，其實是身體狀況跟不上內心的企圖心：「我想做的事情很多，但體力卻撐不起來。」

如今回到韓國後，李晧禎開始有意識地把時間與資源投資在自己身上。她開始固定運動、調整飲食，要求自己每天按時吃飯，重新建立生活秩序。她強調不論身在台灣或韓國，自己其實都是開心過日子，差別在於現在的快樂是建立在更穩定的身心狀態之上。

