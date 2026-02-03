來台12年獲永久居留證！黑人男星克服舊傷爆瘦7公斤

韋喆推出新單曲〈Burn Me Down〉。川流音樂提供

來自加勒比海聖露西亞的Keril韋喆，在台發展滿12年，近日正式取得永久居留證，迎來人生重要里程碑。在身分歸屬感更加踏實之際，他同步推出全新R&B單曲〈Burn Me Down〉，以極具靈魂感的嗓音唱出感情裡「明知會受傷卻仍無法抽離」的矛盾與掙扎。

韋喆坦言，這首歌濃縮了自己過去多段感情經歷的情緒，「那種明知道不對，卻怎麼都放不下的痛，是很多人都經歷過的真實心境。」回顧2025年，韋喆形容是演藝生涯的「豐收年」。他在實境節目《最強的身體》中克服膝蓋舊傷，靠著強大意志力成功減重7公斤，展現驚人自律與體能狀態；同時也跨足戲劇圈，在影集《不如海邊吹吹風》中與陳柏霖對戲，開啟全新表演領域。

廣告 廣告

韋喆推出全新單曲〈Burn Me Down〉。川流音樂提供

韋喆推出全新單曲〈Burn Me Down〉。川流音樂提供

合作陳柏霖激發跨領域熱情

他回憶與陳柏霖合作的過程，直言對方的專業與專注讓他受益匪淺，也因此激發對「非歌唱表演」的熱情，未來希望挑戰更多不同類型角色。展望2026年，韋喆將其定義為「合作之年」。除了籌備中的新專輯與EP計畫，他也公開點名期待能與ØZI攜手創作，激盪出更多層次的R&B火花。過去曾在作品中嘗試融入台語元素的他，更透露下一步想挑戰全台語創作。

對於即將迎來農曆新年，韋喆也規劃在台北相對清靜的時刻好好沉澱自己，並安排出國旅行為未來蓄能。從初來乍到時中文生疏，到如今在台灣扎根成長，他一步步走出屬於自己的道路，也將持續透過真誠的音樂與表演，在這片土地寫下更多可能。

韋喆推出全新單曲〈Burn Me Down〉。川流音樂提供



回到原文

更多鏡報報導

畢書盡真面目曝光！同門歌手揭「私密小動作」當場嚇傻

豬哥亮愛女「右乳冒3公分腫塊」 緊急做穿刺檢查現況曝

圍爐再也等不到他！龍千玉淚揭曹西平過年「必做1事」惹鼻酸

大S逝世1週年雕像今揭幕！細數家人催淚時刻 具俊曄風雨無阻守墓、小S現身金鐘「獎獻S媽」