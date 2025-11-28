來台4個月爽領普發1萬！被要求「承認中華民國」 中配嗆：做不到

一名中配表示才來台灣4個月，已經順利領到普發1萬元。示意圖／陳儷文攝

中央普發1萬元，除台灣人民外，外國人若為我國國民配偶取得居留許可，也可領取。一名中籍配偶在YouTube頻道分享順利領到普發1萬元的心得，引發網友熱議。不過，有網友指出，領了1萬元就要承認中華民國是個國家。對此，中配表示，「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」。

一名中籍配偶在YouTube頻道發布貼文，表示已經順利領到普發1萬元，她透露才來台灣4個月，「之前也不知道我能不能夠領，其實證件準備充分的情況下，其實幾分鐘就會核對完，然後就會把錢發給你了」。不過，中籍配偶也說雖然已經來台灣4個月，但還是沒有穩定的工作，所以沒有健保卡，因此去領普發現金時要攜帶護照、居住證。

影片曝光後，引發網友熱議，有網友留言表示，「領了我們1萬塊就要承認我們中華民國是個國家唷」，對此，中配回應稱，「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」，還附上愛心圖案。不過，這則留言疑似已經被刪除。

中配表示，「錢我得拿唷，你的要求做不到唷」。圖／翻攝自YouTube

網友紛紛在影片底下留言表示，「1萬塊領完，感謝支持台獨，台灣真是一個好國家」、「感謝支持台灣獨立」、「領了中華民國的錢就是支持台獨唷，謝謝支持」、「領了1萬就是台獨，沒有什麼做不做的到哦，回去中國就等著被掏空」。

另外，不少網友在Threads中發文抨擊，「才來四個月也能領？領了又不承認這個國家，那就好好閉嘴假裝沒看到那則留言很難嗎，硬是要這樣回覆是瞧不起台灣人欸」、「他又沒繳稅憑什麼領我們的錢」。

事實上，中央決定普發1萬元，財政部表示，在明年4月30日之前，國內有戶籍的國民；取得居留許可的無戶籍國民；若中國地區、港澳、外國人是我國人民的配偶，並取得居留許可；或是永久取得居留許可的外國人，都可以領取普發1萬元。



