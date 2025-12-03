來台4月領1萬卻「不認中華民國」遭炎上 中配道歉激怒鄉民

中配「若瑜」領了普發的1萬元現金，卻不認同中華民國，遭網友炎上。示意圖，廖瑞祥攝



11月政府普發1萬，來自四川的中配「若瑜」在YouTube頻道表示，自己來台僅4個月也領到1萬元，面對網友要求她領了錢就要承認中華民國是國家，她卻說「錢我得拿，你的要求做不到」，引發爭議，若瑜近日發布道歉信，強調自己非常後悔，但網友仍不買單，持續砲轟。

若瑜在自己的頻道貼出道歉信，「致各位台灣朋友：由於最近我領到台灣普發一萬而引發的不良言論，已經上台灣新聞。拍攝這期視頻的初衷，是想為在這段時間來台的（符合領取資格）大陸人，做一個簡單又方便的領取教學，（此時不知道這個錢是源於廣大台灣人民的納稅錢，因此覺得很新穎，同時也很開心，因為在大陸沒有體驗過，所以全視頻我也是呈現一個不確定狀態去試拍）。」

廣告 廣告

「目前我也只是在台四個月，做為初來乍到的新手小白，目前還處於適應階段（除了上班就是和家屬在一起）。就像我其他視頻所呈現的狀態，是美好的快樂的，我也很喜歡在台的這種生活，並學習製作YouTube，記錄我在台的美好生活（全部視頻沒有絲毫自主逾越和傳播不良信息危害兩岸信息）。」

若瑜指出，「在距離大家能在新聞上看到我的不良言論時，我發布領取視頻已經過了一天，這期間有很多人留言，有友好的，有讓我領取了錢就要承認台灣的（這類明確性言論在此刻不止一條），我都一一看了，最後隨機抽取一條留言並回覆（就是大家看見的那一條）。」

「本片全程都是試拍教學和明確我身分拍攝的並上傳，留言人明確知道我的大陸身分，卻依然在留言區留下那種引發輿論的話語，明確要我表態，用我此刻拿錢後的身分對台灣表態。我不出所料回應了他，留言人（不知道留言人代表的政府還是個人）用開玩笑的口吻說『領取了台灣的錢就要承認台灣』，這裡我也是用開玩笑的口吻回應了讓大家憤怒的那句話。」

她表示，「我這裡承認此刻我的態度非常的不好，回應留言人時沒有謹言慎行的思考，讓這個後續結果直接連累在台生活的其他陸配和影響兩岸人民感情，我非常的後悔發出那麼一句不經大腦的字眼。對熱愛台灣的全體人們造成了極大的傷害，由衷的道歉，對不起。」

影片發出後，網友對她的道歉仍不買單，紛紛表示「真是得了便宜還賣乖」、「你還是沒有正面回應你領的是不是國家發給你的錢，別說我逼你表態，表態這招是中國先玩的」、「有些中配被討厭真的都是自找，既要又要我還要。得了便宜再反罵別人蠢。台灣人的善，你們這種中配不值得擁有」、「你只是把自己的內心真話說出來，讓大家了解你是一個人在漢營心在曹」。

中國籍配偶「若瑜」領了政府普發的1萬元卻不肯承認中華民國，日前拍影片公布道歉信。翻攝YouTube

更多太報報導

跟iPASS MONEY分家了！LINE Pay MONEY下午啟用 開通3步驟一次看

今急降8度越晚越冷！北部溼冷「急凍下探12度」高山有望降雪

中配錢麗宣揚武統「共產黨在台執政」 昨已從華碩離職