來台8年外國人揭台北3改變 搖頭怨：在公園也會被車撞

一名在台北生活8年的外國人，經常在臉書分享看法，他近日發文指出，近年台北捷運站內到處都是有聲電視牆，充斥的噪音「猶如台灣的菜市場和老街」，且車廂晃動明顯，不如過去平穩；此外，公園內車輛與摩托車也逐漸增多，「現在連走在公園裡都有可能被撞」，希望藉由發文呼籲大家重視。

原PO近日於臉書粉專「外國倫看台灣」發文指出，剛到台灣時，北捷車站內安靜舒適，但近幾年捷運站內出現許多有聲電視牆廣告，更糟糕的是，連電扶梯兩側也有持續播放的宣導廣播，非常擾人，「現在台北捷運已經變得像台灣的菜市場和老街」。

原PO提到，捷運車廂比以前更晃，列車到站時急煞情況增加，不像早期搭乘時平穩，他的朋友也認為捷運晃動明顯增多，乘客若不抓緊扶手容易被晃倒。

此外，原PO表示，台北公園內的車輛和摩托車有增加趨勢，如大安森林公園和二二八公園中，常見公務車輛或摩托車停放，影響公園品質，甚至有些公務員為求方便，把車直接停在博物館門口，「現在連走在公園裡都可能被摩托車或汽車撞了」。

但原PO強調，台灣其他方面也有在改善及進步，例如台鐵班次增加且乘坐更舒適，包括自強號、普悠瑪等，希望大家能重視問題，讓台北的生活環境變得更好。

