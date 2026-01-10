來台8年！外國人見台北3變化喊超失望：捷運越來越吵

台北市以交通網絡發達、餐飲選擇多元及商圈密集聞名，長期被視為外國旅客來台的重要據點。（圖／東森新聞）





台北市以交通網絡發達、餐飲選擇多元及商圈密集聞名，長期被視為外國旅客來台的重要據點。不過近日一名在台生活多年的外國人，在臉書粉專「外國倫看台灣」分享自己居住台北8年的觀察，直指城市品質出現明顯轉變。內容曝光後引起大量網友共鳴，短時間內吸引超過6000人按讚、留言討論。

該名外國人指出，最有感的變化之一是捷運環境噪音增加。（示意圖／翻攝自pixabay）

該名外國人指出，最有感的變化之一是捷運環境噪音增加。他回憶，早年搭乘台北捷運時，站內氣氛相對安靜，是不必戴抗噪耳機也能感到舒適的空間。但近年來，捷運站內新增大量影音廣告牆，開始播放有聲廣告，加上手扶梯全面宣導「兩側皆可站立」，並設置重複播放的廣播喇叭，與原有的禁菸、禁嚼檳榔等提醒交錯出現，導致多段語音同時響起。他形容，如今捷運站內聲音雜亂，已大幅影響乘車體驗。

廣告 廣告

其次該捷運行駛穩定度下降的問題。相較於剛來台時，列車行進平順、不似公車頻繁急煞，近幾年卻明顯感受到晃動加劇，甚至出現突如其來的減速與停車。他曾向捷運站務人員詢問，對方表示系統為電腦控制，理論上未有變動，但他也發現，身邊不少朋友同樣察覺到類似狀況。

第三個讓原PO感到失望的，則是公園空間的安全與品質。他表示，在大安森林公園、二二八和平紀念公園等知名公共綠地，經常看到公務機車或汽車直接進入園區，甚至停放在博物館出入口附近。他無奈指出，原本應屬於行人的公園，如今也存在車輛通行風險，讓人難以安心散步。儘管提出多項批評，原PO也肯定台灣交通仍有進步之處，例如自強號與普悠瑪列車班次增加，使南北移動更加便利，乘坐舒適度亦有所提升。

相關貼文引發大量討論，不少網友留言附和，認為捷運晃動問題早已存在，也有人指出街頭抽菸、行人路權不足、人行道被占用、機車騎進市場或騎樓等亂象愈發嚴重，「我自己很有感的是，現代因為獲得資訊迅速，不知道為什麼大家凡事都變得很急，導致選用最便宜行事的方法解決問題」、「覺得台北捷運以前真的沒那麼晃+1」、「我跟你有同感，在新北出生，長越大越覺得台北越來越擠」。

更多東森新聞報導

赴日注意！日本大雪警報 新千歲機場17航班取消

獨家／邀大家「存我的載具」男po兩天獲逾百張才憂惹禍

快訊／會不會特赦陳水扁？賴清德：相關單位已說明

