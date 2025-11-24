來吉遇見鄒族、奮起湖尋味山城 嘉縣推二日部落文化遊

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣文化觀光局持續推動「鄒族部落觀光」品牌，以文化、自然與生活體驗為核心，推出全新「來吉—奮起湖」二日深度遊程，邀請遊客親自走入部落，品嚐美食、漫步老街，感受山林與文化交織的嘉義魅力。同時預告「2025嘉義部落旅遊節」將於12月6日至7日在逐鹿文創園區盛大登場，歡迎全國民眾一同感受鄒族文化的熱情與創意。

位於阿里山的來吉部落擁有豐富的鄒族文化與自然景觀，是體驗部落生活的絕佳地點，遊客可在「富足聖山市集」參加部落小農市集、品嚐鄒族風味料理，或與親友預約「浮誇圓盤烤肉」，享受滿桌山珍的共享盛宴。市集內也設有多項手作體驗，如木製山豬DIY、手洗愛玉與咖啡烘豆等活動，讓旅人將文化體驗融入生活，帶走溫度與回憶。不遠處的「得恩亞納永久屋聚落」以繽紛屋頂與合掌式建築聞名，是莫拉克風災後重建的象徵，被譽為「台版合掌村」，遊客可在此造訪鄒族家庭料理工作坊，品嚐「鄒族女人的私房菜」等傳統風味，感受重建後部落的生命力與人情溫度。

第二天的行程則推薦前往雲霧繚繞的「奮起湖」，這座山城以老街與便當文化聞名，遊客可漫步於懷舊巷弄間，品嚐阿里山在地美食、選購手工伴手禮，或前往「石棹步道群」感受自然魅力；步道以「茶、霧、雲、霞、櫻、愛」為主題，交織出最具阿里山意象的旅遊畫面。若想放慢腳步，也可造訪人氣茶屋—「佐一茶屋」以日式建築與山巒雲霧景觀打造儀式感餐飲體驗；「ZENGIN然井茗露」則以法式甜點與玻璃屋設計，讓旅人在雲霧間優雅品茗，靜享山城的寧謐時光。

文化觀光局指出，鄒族文化是嘉義最珍貴的文化資產之一。縣府近年積極串連部落、旅宿與觀光產業，推廣永續旅遊與在地文化體驗，讓更多旅客能透過實際參與，深入理解鄒族的文化精神與生活智慧。

嘉義縣將於12月6日至7日在逐鹿文創園區舉辦「2025嘉義部落旅遊節」，活動匯聚鄒族工藝、美食市集、文化表演與體驗活動，展現嘉義原鄉的多元風貌。

文觀局誠摯邀請全國民眾，在冬季走訪嘉義山林，親自走進部落、品味文化，體驗「吃在地、玩在地」的旅行樂趣，一同見證嘉義鄒族文化的活力與感動。更多旅遊資訊，請上「慢遊嘉義」粉絲專頁或加入「慢遊嘉義」Line@(@chiayitravel)查詢。

