來吉部落以國產材展現創生實力

林業及自然保育署嘉義分署輔導推動的「補木－來吉木製所創生計畫」，昨（十九）日於來吉部落舉辦「塔山下補木工藝日」新品發表會，正式發表三項結合國產材運用與鄒族文化意象的全新木創商品，展現部落木工產業深耕成果與文化永續及山村創生的發展實力。

嘉義分署分署長李定忠表示，「補木－來吉木製所創生計畫」自五年前就推動，以「塔山下藝術部落」為發展基礎，逐步協助部落培育木工專業人才、建構木作產業能量，迄今已輔導十一位族人取得家具木工相關證照，並開發多項具部落文化特色之國產材木製商品。近年計畫進一步聚焦於產品設計優化與量產機制建立，同時推動品牌形塑與行銷推廣，並強化部落木工坊生產場域與設備，全面提升在地木工產業的專業度與競爭力。

此次發表的三項新品包括「好搭啦山豬開瓶器」、「來吉好好吃餐具組」及「來吉山豬勾勾好」，皆以來吉部落重要象徵─山豬意象為設計核心，選用具產地證明之國產材製作，兼顧實用性、美感與文化內涵，並融入永續設計理念。

嘉義分署強調，透過「補木」品牌的持續推動，串聯國產材利用、專業技術培力與部落文化傳承，不僅促進在地就業與人才回流，也為山村產業注入新的發展動能。未來將持續攜手來吉部落，深化木作產業發展。