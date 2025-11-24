來吉—奮起湖2日遊 體驗鄒族部落生活

記者李佩玲／綜合報導

為推動鄒族部落觀光，嘉義縣政府文化觀光局昨日宣布推出「來吉—奮起湖」2日深度遊程，邀遊客走入部落，品嘗美食、漫步老街，感受山林與文化交織的嘉義魅力。

嘉義縣文觀局指出，位於阿里山的來吉部落擁有豐富的鄒族文化與自然景觀，是體驗部落生活的絕佳地點，遊客可在「富足聖山市集」參加部落小農市集、品嘗鄒族風味料理，或與親友預約「浮誇圓盤烤肉」，享受滿桌山珍的共享盛宴；市集內也設有多項手作體驗，如木製山豬DIY、手洗愛玉與咖啡烘豆等活動，讓旅人將文化體驗融入生活，帶走溫度與回憶。

不遠處的「得恩亞納永久屋聚落」則以繽紛屋頂與合掌式建築聞名，是莫拉克風災後重建的象徵，被譽為「臺版合掌村」，遊客可造訪鄒族家庭料理工作坊，品嘗「鄒族女人的私房菜」等傳統風味，感受重建後部落的生命力與人情溫度。

第2天行程則推薦前往雲霧繚繞的奮起湖，可漫步於懷舊巷弄間，品嘗阿里山在地美食、選購手工伴手禮，或前往「石棹步道群」感受自然魅力。若想放慢腳步，也可造訪人氣茶屋「佐一茶屋」，其以日式建築與山巒雲霧景觀打造儀式感餐飲體驗；「ZENGIN然井茗露」則以法式甜點與玻璃屋設計，讓旅人在雲霧間優雅品茗，靜享山城的寧謐時光。

得恩亞納永久屋聚落被譽為「臺版合掌村」。（嘉義縣文觀局提供）

富足聖山市集內提供手洗愛玉、木製山豬DIY等活動。 （嘉義縣文觀局提供）