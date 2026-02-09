來啦！繁體中文「官方hololive情報站」FB正式上線，首篇貼文先拜早年

知名 VTuber 團體 hololive production 近日正式在社群平台 Facebook 上開設了名為「官方hololive情報站」的粉絲專頁，宣告進軍繁體中文社群！該專頁在簡介中標明是 hololive 的繁體中文官方粉絲專頁，未來將專門以繁體中文向粉絲更新相關情報，被視為官方更加重視繁中市場與在地粉絲交流的重要一步。

官方的繁體中文情報站！（圖源：hololive 官方）

在首篇貼文中，官方除了熱情的 向大家打招呼外，也應景「先跟大家拜個早年」。貼文內容強調，今後將會在此專頁持續提供最新的官方資訊，並期待能與粉絲們展開更多面向的互動。這意味著未來台灣及使用繁體中文的粉絲，將能透過更直接、無語言隔閡的管道獲取 hololive 的第一手消息。

該 Facebook 專頁開設的消息一出，迅速引發粉絲圈的討論，都表示相當驚喜與感動：「太神奇了HOLO願意開設官方中文FB群感動!」、「可以請AN三人娘跟Yagoo一起來篇賀歲貼文嗎XD」、「官方中文！Let’s goooo!」、「繁中要營運起來了嗎」。