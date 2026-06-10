來喔發錢囉！澎湖縣砸1億元發端午節敬老金 長者每年可領1萬5000元

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端午節即將到來，澎湖縣政府今年將發放2萬2165份敬老禮金，總計金額達1億1082萬5000元，期望能在佳節前夕為地方長輩送上最誠摯的祝福與關懷。

澎湖縣副縣長林皆興表示，這項福利措施是陳光復縣長的重要德政。縣府每年編列預算，於春節、端午及重陽三節發放敬老禮金，每名長者每年共可領取1萬5000元。特別感謝議會在預算上的鼎力支持，讓這項溫暖的福利政策能持續造福地方。

澎湖縣府社會處表示，凡於2023年6月19日前設籍澎湖縣且持續設籍至今，年滿65歲以上長者（1961年6月19日前出生者），即符合發放資格，每人可領取新台幣5000元整。

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2026年起敬老平安禮金採現金及匯款雙軌方式辦理，現金部分，由各村（里）長及村（里）幹事協助發放。此次有5361位長者選擇匯款，縣府將於發放次日起3日內匯入指定帳戶。發放期間至8月7日止，未能於期間完成領取者，得於2026年8月10日至8月14日期間辦理補發。



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