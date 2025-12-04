宜蘭市公所首度推出兒童繪本敘說在地文史的＜來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場＞新書發表。委託宜蘭國小附幼林秋萍老師及繪本插畫家周子涵共同創作，希望小朋友能透過這本繪本，認識自己成長的家鄉。宜蘭市長陳美玲主持。（記者董秀雲攝）

宜蘭市公所首度於今年一一四年推出以兒童繪本敘說在地文史的＜來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場＞，委託宜蘭國小附幼林秋萍老師及繪本插畫家周子涵共同創作，希望小朋友能透過這本繪本，認識自己成長的家鄉。於今（ 四）日上午十時在宜館二樓舉行「來喲!來喔!踅宜蘭南北館市場新書發表」。宜蘭國小附幼小朋友到場充滿歡樂。宜蘭市長陳美玲出席，市代連聖懷、林承蔡、唐正忠共同參與。

宜蘭市長陳美玲表示，南北館市場是一個充滿歷史感和時間感的市場，也是一個生活的市場。在阿公阿嬤的時代，南北館就像是每一個宜蘭人的百貨公司。公所希望藉由這本兒童繪本的推出，讓宜蘭市的鄉土文化可以向下紮根，從小小朋友開始都能對自己的家鄉有更多的了解。繪本除了將分送給宜蘭市內公私立幼兒園的小、中、大班的孩童每人一本，作為今年聖誕小禮物，也會寄送到全國各縣市及宜蘭縣各圖書館，讓大家都有機會可以閱讀到這本親子繪本，跟著繪本主角「古錐ㄟ」來踅宜蘭南北館市場!

這本繪本所描述的宜蘭「南北館市場」，啟用於一九一二年，至今已超過百年，是宜蘭市最大的市場，最早叫做「宜蘭街食料品小賣市場」。當時兩座市場接壤成一片，直到一九三九年，政府為拓寬火車站前的光復路，將市場中央棟拆除，保留南北兩棟建物，分別劃定為第一公有市場北館市場及第二公有市場南館市場。「南北館市場」不僅是宜蘭舊城，更是全宜蘭縣最大的傳統市場。舉凡五金用品、南北雜貨、雞鴨豬牛羊、蔬果海鮮、宜蘭小吃，各式香草配料應有盡有。百年來，勾勒出精彩豐富的宜蘭生活史，體現濃濃的宜蘭味，亦是屬於宜蘭人產地直送、鮮活體驗的互動博物館。

南北館市場提供城裡城外、附近鄉鎮，有關婚喪喜慶、生養送死的常民生活用品，即使沒有住在宜蘭市境內的人，也與南北館有著深刻的臍帶連結。每逢歲時祭儀，到北館市場採辦年節用品及南北雜貨；每年莊稼熟了，到南館市場的傳統鐵店磨刀、鍛造農具等等。這兩座擁有百年歷史的傳統市場，是宜蘭許多家庭幾代人的重要採買地點，也是宜蘭人的共同記憶。