來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場 新書發表

「來呦來喔！踅宜蘭南北館市場」親子繪本發表。（宜蘭市公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

宜蘭市公所首度於今年推出以兒童繪本敘說在地文史的「來喲！來喔！踅宜蘭南北館市場」，委託宜蘭國小附幼林秋萍老師及繪本插畫家周子涵共同創作，希望小朋友能透過這本繪本，認識自己成長的家鄉。

這本繪本所描述的宜蘭「南北館市場」，啟用於一九一二年，至今已超過百年，是宜蘭市最大的市場，最早叫做「宜蘭街食料品小賣市場」。當時兩座市場接壤成一片，直到一九三九年，政府為拓寬火車站前的光復路，將市場中央棟拆除，保留南北兩棟建物，分別劃定為第一公有市場（北館市場）及第二公有市場（南館市場）。「南北館市場」不僅是宜蘭舊城，更是全宜蘭縣最大的傳統市場。舉凡五金用品、南北雜貨、雞鴨豬牛羊、蔬果海鮮、宜蘭小吃，各式香草配料應有盡有。百年來，勾勒出精彩豐富的宜蘭生活史，體現濃濃的宜蘭味，亦是屬於宜蘭人產地直送、鮮活體驗的互動博物館。

市長陳美玲表示，南北館市場是一個充滿歷史感和時間感的市場，也是一個生活的市場。在阿公阿嬤的時代，南北館就像是每一個宜蘭人的百貨公司。公所希望藉由這本兒童繪本的推出，讓宜蘭市的鄉土文化可以向下紮根，從小小朋友開始都能對自己的家鄉有更多的了解。