「來嘉玩偶」創藝布袋戲嘉年華盛大登場 3公尺巨偶首曝光、百尊戲偶創紀錄

大型偶戲年度盛事「來嘉玩偶」創藝布袋戲嘉年華，12月6日至12月14日在嘉義縣表演藝術中心盛大展開。邁入第十屆，今年活動擴大辦理，不僅有創下全台紀錄的最大規模百偶展，更將搶先曝光2026年台灣燈會的3公尺巨型戲偶，精彩活動輪番上陣，邀請全台民眾共襄盛舉。

2026台灣燈會前導 3公尺「王孫大使」首度亮相

嘉義縣文化觀光局長徐佩鈴表示，響應2026台灣燈會在嘉義，本次活動一大亮點便是三昧堂與雯翔舞團合作的「火馬韶光」演出。以鹿草圓山宮的火馬祭為主題，現場首度展示高達3公尺的「王孫大使」巨型戲偶及2.5公尺的獵犬公偶。這項融合傳統祭儀與創新舞蹈的鉅作，於12月6日開幕式全新亮相，並在12月7日在演藝廳進行首演，為燈會提前暖身。

三百尊戲偶齊聚 一覽布袋戲輝煌歷史

今年「來嘉玩偶」第十屆擴大舉辦，於芙蕖廳與展覽廳兩大展區，集結掌中戲、金光戲、電視布袋戲及懸絲偶，總計超過三百尊戲偶，是近二十年來全台最大規模的戲偶展覽。

展區特別規劃「時空隧道」，展出眾聲樂春閣陳耀明老師與陳豐仁老師超過五十年的本尊戲偶及道具。三昧堂副團長王文志指出，這些珍貴戲偶承載了父親（雲龍閣掌中劇團王進貴團長）與師輩共同打拼的記憶，見證了台灣布袋戲的輝煌年代，傳承意義非凡。

多元活動豐富 親子同樂抽精工戲偶

除了靜態展覽，活動期間動態演出不斷，12月13日將舉行「偶樂迴響」布袋戲音樂劇音樂會，由三昧堂與迴響樂集合作重現11年來的經典曲目。此外，現場還有真人版COSPLAY、國寶級藝師施麗梅老師的春仔花、陳明山老師的布景工作坊，以及創意市集等多項活動，適合親子同樂。

民眾參與市集消費集點，滿30點即可兌換抽獎券，有機會將三昧堂2025年全新設計製作的精工布袋戲偶「翩翩仙子金蝶夢」帶回家。另有拍照打卡抽獎活動，獎品豐富，歡迎民眾把握機會，來嘉體驗偶戲魅力。

