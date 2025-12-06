「來嘉玩偶」盛大登場 3公尺巨偶迎賓、15萬精工戲偶當大獎

第十屆「來嘉玩偶」開幕，宣告12月6日至12月14日在嘉義縣表演藝術中心盛大登場。(圖／記者邱嘉琪攝)

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者邱嘉琪/嘉義報導】第十屆「來嘉玩偶」創藝布袋戲嘉年華12月6日至12月14日在嘉義縣表演藝術中心盛大登場，6日特別舉辧熱鬧開幕式，秀出首創3公尺巨型戲偶、及此次市價15萬的精工戲偶摸彩大獎，嘉義縣文觀局長徐佩鈴、民雄鄉長林于玲、縣議員簡嘉億等嘉賓到場祝福活動圓滿成功，也熱情邀請大家來嘉玩偶，感受傳統結合創新的藝術新奇與能量。」

開幕式中雯翔舞團「火馬韶光」舞者開場演出。(圖／記者邱嘉琪攝)

開幕式中，由三昧堂天官賜福熱鬧開場，雯翔舞團「火馬韶光」舞者也為7日演出帶來暖身，舞劇中由三昧堂創作、高達3公尺的「王孫大使」巨型戲偶及2.5公尺的獵犬公偶紛紛出場，引起現場驚嘆聲，再來有全新設計製作、價值達台幣15萬「翩翩仙子金蝶夢」的精工布袋戲偶登場，是今年祭出的摸彩最大獎。

高達3公尺的「王孫大使」巨型戲偶及2.5公尺的獵犬公偶開幕式中亮相，來賓驚呼連連。(圖／記者邱嘉琪攝)

局長徐佩鈴表示，今年來嘉玩偶擴大舉辦，天天都精彩，在表藝有全台灣最大的玩偶展場、工作坊、雯翔舞團「火馬韶光」演出、「偶樂迴響」布袋戲音樂劇、創意市集等，兩個周末從上午11點到下午5點，可說好吃好玩又好看。

徐佩鈴開幕會場看到摸彩大獎「翩翩仙子金蝶夢」與自己神韻頗為相似，開心表示，有天希望能真人cosplay翩翩仙子，也鼓勵大家多多於活動市集選購，現場消費50元能得1點，集滿30點即可兌換抽獎券，花費1500元就有機會把「局長分身」戲偶帶回家。

局長徐佩鈴(中)歡迎民眾來嘉玩偶消費集點抽獎，當精工戲偶「翩翩仙子金蝶夢」的幸運主人。(圖／記者邱嘉琪攝)

三昧堂團長嚴仁鴻指出，第10屆來嘉玩偶有兩大展場，於芙蕖廳與展覽廳集結掌中戲、金光戲、電視布袋戲及懸絲偶，總計超過三百尊戲偶，是近20年來全台最大規模的戲偶展覽；另有國寶級藝師施麗梅老師的春仔花、陳明山老師的布景工作場、眾聲樂春閣陳耀明老師與陳豐仁老師超過50年的本尊戲偶及道具展，以及嘉義大學台灣文化研究中心和視覺藝術系產學合作計劃成果展，活動共有4天，歡迎大家踴躍來嘉玩偶。

眾聲樂春閣陳耀明老師與陳豐仁老師超過50年的本尊戲偶及道具展。(圖／記者邱嘉琪攝)

嚴仁鴻開幕會中特別提到，此次活動也提前公布2026台灣燈會的主視覺，就是花三個月時間打造完成的鹿草鄉「王孫大使」巨型戲偶，達3公尺高，重量超過30公斤，活眼活嘴且由「天地同」(活手)機關操控雙手，與傳統巨大神將不同，活靈活現許多，是全台灣第一尊巨型布袋戲偶，12月7日下午2點半將在雯翔舞團「火馬韶光」率先演出，明年燈會也會在踩街和主燈會演出中亮相。

大規模戲偶展覽。(圖／記者邱嘉琪攝)

嚴仁鴻說，巨型「王孫大使」戲偶需要3個操偶師才有辦法操作，十分費力，得要有精壯身段才有辦法勝任演出與燈會踩街，此次活動也開放有興趣的民眾體驗。

開幕首日即有不少民眾前往觀展與體驗布袋戲偶魅力，連續兩周末活動天天精彩，邀請全國民眾共襄盛舉，來嘉玩偶，共享快樂時光。