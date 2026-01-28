來嘉走春慢遊 農試所牆外炮仗花瀑熱情迎賓

農試所牆外的炮仗花瀑綻放迎新春。

（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者郭政隆／嘉義市報導】位於嘉義市區的農業部嘉義農業試驗分所外牆外的炮仗花瀑，春節前熱情迎賓，長達百公尺的炮仗花正值盛開期，一串串橘黃色花朵如春節炮竹般熱烈綻放，沿著外牆層層垂落、傾瀉而下，交織成壯觀的「橘色花瀑」，應景喜氣又壯觀，也是每年春節前後吸引遊客打卡、駐足的景點。

嘉油鐵馬道紅瓦厝站無患子葉片呈現閃耀金光的林蔭隧道。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，北回歸線穿越嘉義市，孕育出四季宜人、風光明媚的自然景致，一年四季皆適合旅人造訪，農試所牆外的炮仗花瀑熱情迎賓，更曾吸引電視影集「華麗計程車」在此取景；不僅炮仗花牆吸睛，有「南部最美自行車道」之稱的嘉油鐵馬道紅瓦厝站一帶的無患子葉片也逐漸轉為金黃，遠望過去彷彿一條閃耀金光的林蔭隧道；市區洋紅風鈴木也接力盛開，為街頭添上一抹浪漫粉紅，今年的春節假期即將到來，九天連假恰逢西洋情人節，誠摯邀請全國旅人與情侶們安排一趟嘉義市小旅行，在春日花海與人文風情中，寫下屬於彼此的幸福回憶。

軍輝橋旁堤防黃花風鈴木將於三月中旬到來。

張婉芬處長並指出，春節過後的黃金風鈴木將接力登場，沿著軍輝橋旁堤防綻放出一片耀眼的金黃，是在地人默默珍藏的賞花秘境，接續油桐花、藍花楹、花旗木與阿勃勒等也將輪番登場，嘉義街頭從春到夏處處皆景、驚喜連連，歡迎民眾來嘉賞花，並搭配市府推出的「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，走訪好吃、好買、又好逛的特色潮店，感受嘉義市多元豐富的城市魅力；同時也推薦遊客下載「愛嘉義 APP」，查詢嘉義市公車路線與即時動態、YouBike 點位地圖、旅遊攻略及停車場資訊；搭配悠遊卡、一卡通等電子票證，可免費搭乘市區電動公車，再結合站點密集的 YouBike 租賃系統，讓新春假期來嘉義市拍照、走春、慢遊更加輕鬆便利。