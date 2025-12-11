來回擺動幅度近「直角」！ 網友質疑夜市海盜船安全性

台南市 / 綜合報導

這樣的遊樂設施，會不會讓人捏把冷汗！？有網友發文，說去台南武聖夜市，有海盜船設施，搖擺幅度，逼近90度直角，只要營業時間，時常傳出尖叫聲，雖然刺激，但屢次被路過民眾驚險直擊，遭質疑安全性，業者強調，都有落實安全規範，並且視狀況調整搖擺水平，不超出安全界限，主管機關經發局回應，每三年都會進行審查，會要求提出公共安全保險，以及技師檢驗等證明，業者都符合規定，才能營業。

走進熱鬧的台南武聖夜市裡，讓人尖叫聲不斷的，就是這項遊樂設施海盜船，仔細看，船身搖擺幅度，盪上去時，逼近90度直角，現場不只搭船乘客尖叫聲，連路過民眾，看到跟著心臟碰碰跳，好多人排隊等著要玩，可以看出有多熱門，船身來回大幅度搖擺，有民眾覺得好玩刺激，也有民眾擔心，萬一摔下來怎麼辦，這畫面在網路引起熱烈討論，有網友質疑會不會太危險，有人表示超級可怕，每次乘客都叫很大聲，難道要等出事才會開始檢討嗎。

民眾說：「很安全啊，很安全，它已經算縮小版，在外面遊樂場那個縮小版，其實滿安全的。」業者則強調，都會要求乘客繫上安全帶，每次啟動前確保安全規範落實，啟動後會適情況調整調整搖擺水平，不超過安全界線，海盜船業者說：「我們的五座遊樂設施，每半年會有機械安全維修檢查報告，然後我們每個設施裡面都有告示牌及我們還有含保險，可以讓兒童更感受安全的在這邊玩遊樂設施。」。

經發局也強調，每三年會進行審查，要求業者提出公共安全保險、技師檢驗、自主檢查等五項證明，均符合非固定遊樂設施規定，針對民眾擔心設施存在風險，主管機關也將持續把關。

