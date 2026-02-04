來回車程需要一整天！盧秀燕、江啟臣同台出席「和平專案」視察 感謝議會支持預算

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

台中市和平區是台中市最偏遠的行政區之一，台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣今（4）日同台出席「和平專案」視察，親赴谷關消防分隊進行慰問並提前拜年，感謝第一線消防人員的無私奉獻。盧秀燕表示，和平地區最偏遠的地方，已經到了與宜蘭、花蓮交界之處，光是來回車程就需要花掉整天，她提醒春節期間要加強旅遊安全維護，讓民眾平安過好年。

台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣今（4）日同台出席「和平專案」視察，親赴谷關消防分隊進行慰問並提前拜年，感謝第一線消防人員的無私奉獻。（圖／取自江啟臣臉書）

盧秀燕指出，市府將持續投入資源強化和平地區山域救災能量，由於和平區地形地貌特殊，消防與救災設備配置需因地制宜，若相關車輛與裝備有需求，市府將全力協助籌措與改善。盧秀燕強調，感謝議會支持相關預算，市府會投入強化人員薪資、設備及業務推動。

和平區位於山區，更是登山熱點，而山區救援首重便為「通訊」。市府說明，為改善和平區救災救護無線電通訊品質，消防局已於110至111年間完成梨山、谷關、和平、雙崎分隊無線電設備數位化更新，並於112年在鞍馬山、福壽山、頭嵙山及谷關等4處制高點建置數位無線電中繼站台，有效消除通訊死角，大幅提升大和平地區救災指揮效能；同時也自113年起配合內政部消防署「提升山域事故救援效能五年中程計畫」，透過跨部會合作與專業訓練，持續升級山域救災戰力。

台中市政府消防局指出，市府近年持續編列預算，強化和平地區消防軟硬體資源。谷關分隊目前已配置小型水箱消防車2輛、水箱消防車1輛及具越野能力的四驅後勤車，可因應山區道路崎嶇及水源不足問題，另備有1輛救護車，確保大量傷病患或長途後送時，仍能維持緊急救護品質。

