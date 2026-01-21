來場Aesop的香氛探險！你能發現散落在城市角落的「神祕鼻子」嗎？還有植物香氛裝置藝術
Aesop別出心裁的香氛探尋之旅
據說「在許多城市裡，人們往往先聞到 Aesop的香氣，才看見店舖的身影。」走過門前與街巷之間，總會有一絲低調卻帶點反叛氣質的香氣，讓人忍不住放慢腳步，循著氣味尋找來源。
維持著這樣的精神，Aesop 再次用不按常理的方式帶領大家來感受香氣，體現香氣與設計、藝術的相遇。
香氛冒險1.找找香氛鼻在哪裡
其中一個計劃就是讓大家在台北、台中、高雄三座城市的不同角落，與 Aesop香氛鼻擺件偶然相遇，開啟尋香路徑。
2026/1/26~2/28期間，這三個城市的Aesop店舖附近的合作店家中，會設置獨特的「香氛鼻」裝置，這些小小的香氛鼻可能貼在玻璃或牆面上，散發著Aesop香水的味道。
一旁還會有QR Code或桌上立牌、小冊子等等，透過掃描立牌上的QR Code，或經由店家的親切指引，能輕鬆找到鄰近的 Aesop店舖，展開一場完整的尋香體驗。
像是台中的VWI by CHADWANG，門口的玻璃上就貼著三個小小的Aesop香氛鼻。
走上樓梯時，也有香氛鼻迎接大家。走上二樓，更能看到香氛鼻陳列架。一旁有著介紹香水的小冊子，在聞香同時能更深入了解香水的背景。
另一間同樣位於台中的尋香店家，是以擅長修復老件(有稀有的百靈音響)與販售設計師機家具，還能修復舊書的橘豆。
實際來到Aesop店舖，也可以發現部分店鋪中，點綴了由植物藝術家廖浩哲所打造的造景，以植被意象展現Aesop香水以植物、創意、香氣細膩變化產生的獨特香氣語言。
比如Aesop台中概念店以「蔚香水Virēre」，藝術家廖浩哲透過植物創造出調香師Barnabe在打造這支香水時的靈感畫面。當時，Bernabe在南法鄉間騎單車，騎著騎著，來到一棵樹下休息，喝著自己早上泡好的綠茶。瞬間吹來一陣風，他聞到了無花果的香氣，原來他正坐在無花果樹下。加上手上綠茶的熱氣飄散，無比愜意。
因此廖浩哲選擇以通透感有層次的植物組合，呈現蔚香水清新、明亮、平靜舒緩的氣味印象。像石栗樹的大葉，帶來綠與鮮明視覺。雪松乾淨結構性的木質底調。還有茶葉(茶花、苦茶)、燈秤樹、石斑木、著生杜鵑等帶來香水中綠茶般的清透細緻意象。
造景店鋪清單
1.Aesop台北南西概念店：馥香水 Rōzu植物裝置
2.Aesop台中新光：熾香水 Hwyl 植物裝置
3.Aesop台中概念店：蔚香水 Virēre 植物裝置
4.Aesop高雄巨蛋：悟香水 Tacit 植物裝置
香氛冒險2.即興創作香氛蠟燭
另一個計劃是，全世界各地 Aesop指定店舖將邀請在地藝術家與插畫家來到店中，進行即席創作，為芳香蠟燭陶器加上專屬限定設計，成為家中一隅最具特色的迷人點綴。
這是因為在產品的製作過程中難免會有瑕疵，但Aesop這次想透過藝術賦予物品更加值得珍惜的第二生命。
在台灣，Aesop邀請到以自然界的動態為觀察對象的藝術家湯潔安，將略有瑕疵的蠟燭改造成藝術品。將其擅長的「時間的流動」與「形態的形成」，捕捉那些僅在瞬間浮現的變動與痕跡，重現在Aesop芳香蠟燭上，為蠟燭的第二生命注入能量。
1.藝術家現場蠟燭繪畫
2026/1/30~2/1 16:00-20:00、2026/2/6~2/8 16:00-20:00，於Aesop台北101店。
2.繪畫蠟燭限定販售
Aesop台北101店、Aesop新光三越A4店、Aesop新光三越 A8店、Aesop新光三越A11店(每家店9~15顆不等，2026/1/5開始販售，售完為止)。
透過這些尋香活動，Aesop溫柔提醒我們：氣味不僅能改變空間的氣氛，也能帶領心緒暫時離開日常。
Aesop全系列香氛有哪些？
氣味，具改變空間氛圍的安靜力量，也能帶領思緒溫柔遠行，踏入想像維度，為繁忙日常帶來片刻休憩及靈感。
Aesop全系列香氛其實包含了：蠟燭、線香、室內芳香噴霧、薰香油、香水，每一款配方皆展現獨特的香調個性。
1.芳香蠟燭
Aesop目前共有三款芳香蠟燭-托勒密、阿加尼斯、卡里波斯，命名靈感來自古希臘天文學家。裝在手感溫潤的陶器中，燭芯點燃時，柔和光暈與香氣一同浮現，也悄悄照亮蠟杯內緣的印製引文。
-托勒密：以柏樹、雪松和岩蘭草作為主角，提供煙燻、深沉綠意香調。
-阿加尼斯：融合了明亮清新的金合歡花香，以及溫暖辛香的小荳蔻、煙草。
-卡里波斯：散發乳香的樹脂香調、岩蘭草的大地氣息。
2.線香及青銅線香座
Aesop與長期合作夥伴巴納貝Barnabé Fillion以及備受推崇的京都線香工作室共同開發設計，創造出具有獨特方形輪廓、無竹芯的線香作品，呈現溫和燃燒效果。
一共有三款，命名源於日本平安時代女流作家與其作品，靈感則來自Aesop 長期對文學的崇敬之情，同時也向古老儀式的點香傳統致意。每盒產品共有33 支線香，隨附一個鹿沼浮石線香座。
-紫記線香：以扁柏、肉桂、丁香為主角
-蜻蛉線香：散發岩蘭草、燈芯草、檀香氣息
-更級線香：為周遭注入檀香、丁香、肉桂的香調。
可單獨選購的青銅線香座，更穩固、耐久，也是一件令人忍不住多看幾眼的美好家居物件。
3.芳香室內噴霧
三款芳香室內噴霧，以一抹輕柔香霧，即時為任何空間注入耐人尋味的香氣。
-伊斯特洛斯芳香室內噴霧：以一座古希臘港城命名，由粉紅胡椒、薰衣草與金合歡交織出明亮香調，底蘊則是雪松、檀香帶來的溫暖木質氣息，再添上一抹若有似無的煙草，勾勒出沉穩而優雅的個性。
-俄勞斯芳香室內噴霧：紀念了一座沉沒於海床的地中海失落城市。俄勞斯散發葡萄柚、佛手柑和茉莉花的香氣，細緻疊加白松香、小荳蔻，與雪松和線香完美搭配。
-塞西拉芳香室內噴霧：以橙花、天竺葵和廣藿香揉合而成，慶祝與其同名希臘城鎮的歷史故事與堅韌不拔的精神。巧妙結合黃葵、沒藥，散發溫暖、木質調與微微煙燻感，帶來令人精神一振的氛圍。
4.黃銅薰香座、薰香油
由Studio Henry Wilson為Aesop設計的黃銅薰香座，既有沉穩的厚實手感，又會隨時間呈現自然色澤變化，是使用薰香油時的理想詩意器物。
薰香油各以古今富有啟發性的女性名字命名，每一款皆揉合多種植物成份，營造截然不同的情緒氛圍。
-凱薩琳薰香油：由香橙、雪松與丁香花苞交織而成，散發振奮心情的活力香氣。
-碧翠絲薰香油：以辛香檸檬草、溫暖雪松與撫慰人心的廣藿香，交織出激動感官的層次。
-約瑟芬薰香油：蘊含佛手柑、葡萄柚與天竺葵，散發綠意、柑橘香調。
-西蒙薰香油：由佛手柑、苦橙與紫羅蘭，交疊成清新草本香氣，彷彿一陣柔和微風撫過。
5.香水
Aesop香水系列目前共13款，跨越了花香、清新、木質、馥郁四大香調家族，同時顛覆傳統的香調想像框架，展現細緻入微的迷人個性。
例如：詠香水捨棄了可預期的經典花香調，改選帶有草本氣息的白木蘭葉作為主角。蒼穹之上．引香水則以現代感重新詮釋琥珀香調，加入毫不保留的大量小荳蔻，讓香氣多了令人意想不到的轉折驚喜。
這些讓人著迷的香氣，往往從某個不按常理的概念出發。Aesop 與長期合作的調香夥伴，如賽琳Céline Barel，會一同從各種線索汲取靈感：一抹顏色、一張影像、一句詩、一段旋律，甚至是一片只存在腦海中的風景。這些看似零散的片段，經過反覆實驗與層層淬鍊，最後被凝聚成瓶中意想不到、令人著迷的香氣。
指甲提亮液是什麼？為何成為「Clean Girl」美甲最新關鍵趨勢
