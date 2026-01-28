來奇美博物館神遊古埃及 《埃及之王：法老》文物特展29日登場搶先看

【記者莊曜聰／台南報導】台灣史上最大規模的《埃及之王：法老》文物特展將於29日開展，這次奇美博物館與大英博物館攜手，共展出280件珍貴文物，其中9成9是首度在台亮相，英方更特別推薦4件不可錯過的文物，其中古埃及第十八王朝的第九任法老「阿蒙霍特普三世」製作的聖甲蟲，造型神似電影「神鬼傳奇」中出現的吃人甲蟲，讓人直呼「好真實！」

奇美博物館特展《埃及之王：法老》未演先轟動，這次合作的大英博物館，是除了埃及以外，境外擁有最完整古埃及文物收藏的博物館，雖然最讓民眾期待的木乃伊沒能來台，但有重達28公噸的石雕分布在各個展區，另外還有棺木、珠寶、陪葬品、文書信件等文物，參觀民眾一秒穿越，親身感受包括拉美西斯二世、圖坦卡門等56位法老的傳奇時代。

奇美博物館指出，這次展覽不以傳統編年敘事方式，改採「王權視角」作為主軸，主視覺是「塞提二世王權坐像」以及由18片石塊組成的「烏里倫普塔墓室祭堂牆面」，歷史最久遠的是「沙納赫特國王擊殺敵人浮雕」，距今已經有4712年歷史，空間意向融合尼羅河、神廟與墓室，搭配色彩運用及聲光效果，營造沉浸式古典氛圍。

大英博物館古埃及展藏豐富，這次來台的共有280件珍貴文物。

大英博物館也率隊來台，與奇美博物館一起迎接這場古文明盛宴，英方策展人凱莉·艾切塔·克羅（Kelly Accetta Crowe）特別推薦「塞提二世王權坐像」、「未來的國王霍朗赫布及妻子的雕像」、家族檔案文書、以及阿蒙霍特普三世在位製作的聖甲蟲：獵獅，仔細觀看更能體會、驚訝於當時工藝的細膩程度。

展場空間劃分成7大面向，包括「埃及：法老的國度」、「從神而來」、「身為大祭司的王」、「王室」、「統治埃及」、「埃及與世界」等單元；旅程終點則是「永生」，一趟下來，讓人感受法老從統治到追求永生之路。

法老棺木內還有彩繪，藝術性、神秘感十足。

雖然木乃伊沒能來台，但還有棺木、珠寶、陪葬品、文書信件等豐富文物。

大英博物館埃及與蘇丹部門主管丹尼爾．安托萬博士（Dr. Daniel Antoine）致詞時說，非常榮幸能和奇美博物館合作，以《埃及之王：法老》特展與台灣民眾分享古埃及珍貴歷史遺產與文化智慧；奇美博物館館長許家彰表示，這場特展不僅呈現古埃及文明，也透過法老象徵王權與信仰，引領觀眾思考古今社會連結，在回望古代歷史同時，重新審視我們身處的時代。

《埃及之王：法老》展期從2026年1月29日至2027年1月10 日為止；民眾可於現場或官網購票，全票580元、優惠票480元、週三藝享票2千元。為節省現場排隊時間，建議購票民眾（全票、優惠票、早鳥票等）可在參觀前利用館方「快速入場預約」免費服務。

18片石塊組成的「烏里倫普塔墓室的祭堂牆面」，是特展最大藏品。

萬眾矚目的的奇美博物館「埃及之王：法老」特展29日正式開展。

