來宜蘭看燈節、吃平安粥、走訪洗心療癒景點！迎新送舊好運來

Photo Credits：chuang1028、hsiangting0304

迎著歲末年初的轉換時刻，來一趟既熱鬧又療癒的宜蘭小旅行。當冬山舊河港燈節點亮夜色，耀眼燈火沿著水岸鋪展，年味也在不知不覺中流動起來；走進宜蘭傳藝園區，看張燈結綵的傳統年景，把祝福一盞盞掛上心頭。再循著在地人的腳步，到昭應宮吃一碗象徵平安順遂的平安粥，為新的一年添好運。旅程最後，走進太平山的森林深呼吸，或到清水地熱谷泡足湯、煮顆溫泉蛋，讓身心慢慢回到最舒服的節奏——這趟迎新送舊的宜蘭行程，剛剛好，把祝福、能量與好心情一次帶回家。

【宜蘭走春旅行】

冬山舊河港燈節1.17開幕到3.7

宜蘭傳藝園區新年張燈結綵

宜蘭昭應宮宜蘭人過年吃平安粥文化

太平山國家森林公園洗滌身心獲取新能量

清水地熱谷泡足湯煮溫泉蛋

Photo Credits： 幸福冬山、steven.h_c

宜蘭冬山舊河港燈節是宜蘭每年最重要的慶典之一，在活動期間舊河港沿岸會佈置紛呈美麗燈籠、燈飾和巨型雕塑。2026宜蘭冬山舊河港燈節以「河光飛夢」為主題，活動期間除了璀燦燈區燈光裝飾外，另外還有音樂會及煙火秀等多元化活動。逢假日還會舉辦鐵道市集，沿著冬山火車站，架構出獨特的鐵道市集，有文創品牌、美食攤販、手工藝品進駐。

「2026冬山舊河港燈節」主要資訊

活動日期： 1月17日(六) - 2月28日 (六)

活動地點： 冬山車站廣場 ➔ 舊河道步道

交通：由於活動期間人潮眾多，建議民眾搭乘火車至冬山車站，以避免停車困難

宜蘭傳藝園區新年張燈結綵

Photo Credits：ci1109_、chuang1028、yilanpark_ofncfta

想要感受傳統過年氣氛，到宜蘭傳藝園區準沒錯，過年期間園區裡張燈結綵，掛滿紅燈籠、銅錢燈、牡丹燈等各式應景花燈，打造濃濃年味。年節期間有「提燈」、「舞龍舞獅」、「財神報喜」、「民俗藝陣」、「春聯拓印」等活動，讓民眾體驗傳統新年氛圍，通常大年初一至初五會延長營業至晚上，宜蘭縣民還能享有免費入園優惠，是春節走春熱門景點，活動詳情：宜蘭傳藝園區。

開放時間：9:00-18:00

地址：宜蘭縣五結鄉五濱路二段201號

交通：羅東火車站搭乘台灣好行冬山河線綠21 (班次約30-60分)

宜蘭昭應宮宜蘭人過年吃平安粥文化

Photo Credits： scott_cheng5、juchen1011

過去為了感念香客辛勞而提供平安粥，現已成為宜蘭在地特色習俗，全每年春節期間，都有上百間大大小小的宮廟免費提供「平安粥」，讓民眾吃粥祈求整年平安順遂，通常備有鹹粥、素粥、湯圓等，搭配菜脯、豆腐乳等在地小菜，象徵「呷平安、過好年」，是宜蘭春節走春不可錯過的活動。

開放時間：5:30-20:00

地址：宜蘭縣宜蘭市中山路三段106號

交通：宜蘭轉運站（火車站旁），搭乘噶瑪蘭客運 771 路線，在「文化中心」站下車，再步行前往

太平山國家森林公園洗滌身心獲取新能量

Photo Credits： eason_lien、plant_hui

見晴懷古步道是宜蘭太平山過去運送木材的見晴線運材道改建而成，保留山地運材鐵道特色，傍著迂迴曲折的鐵道路徑，沿途保有鐵道、木馬、台車輪軸等歷史痕跡。見晴古道，久雨初晴之時，可以遠眺瑰麗山稜線，午後有時則有壯麗的雲海，甚或是雲霧繚繞，讓人更起見晴之心，此處曾被CNN評選為全球最美28條小路。

開放時間：

平日（星期一~星期五）及寒假期間平日 06:00-20:00

假日（星期六、星期日）、國定例假日及暑假 04:00-20:00

地址：宜蘭縣大同鄉燒水巷25號（位於太平山國家森林遊樂區）

交通：宜蘭轉運站搭乘國光客遲假日公車(1750)/平日專車(1750A)至太平山。

清水地熱谷泡足湯煮溫泉蛋

Photo Credits：hsiangting0304

泡腳、煮蛋、看山景，可以在清水地熱谷一次滿足! 體驗用 90 度地熱水煮溫泉蛋、玉米等食材，可以自己帶，也可以在煮食池旁的農特產販賣區購買，只要消費滿60元即可借用一個竹簍。享受天然溫泉與特色美食，同時也有免費泡腳池和收費的日式湯屋，是親子同遊的好去處。

開放時間： 09:00-19:00

地址：宜蘭縣大同鄉三星路八段501巷150號

交通資訊：羅東火車站轉乘國光客運綠17路線（僅假日行駛）直達終點站清水地熱





撰稿者/韓微微