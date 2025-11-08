來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/08獎號一次看
台彩今（8）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：
．今彩539：07、08、09、26、34。
．39樂合彩：07、08、09、26、34。
．3星彩：773。
．4星彩：2481。
確切中獎號碼及派彩結果以台彩官網公布為主。
責任編輯／蔡尚晉
