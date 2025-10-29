來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」10/29獎號一次看
台彩今（29）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：
．今彩539：26、32、33、36、39。
．39樂合彩：26、32、33、36、39。
．3星彩：287。
．4星彩：4618。
確切中獎號碼及派彩結果以台彩官網公布為主。
責任編輯／蔡尚晉
