來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」12/13獎號一次看

生活中心／綜合報導社群平台最近瘋傳一段虐狗影片，一名男子情緒失控、對家中15歲的柯基犬多次揮打，引起撻伐，而且這位飼主被肉搜出，是手搖飲加盟店負責人，品牌形象也因此遭受波及。茶聚總公司緊急發文，暫停涉事加盟主品牌使用權並展開調查。虐狗飼主詹先生：「XXX！再給我吵看看！這邊可以亂尿尿是不是？蛤！這邊可以亂尿尿是不是！沒有帶你去尿尿是不是！」就算不是愛狗人士，看到驚悚畫面，還是會心一驚，天啊！這隻15歲的柯基狗，捲曲在門邊，被飼主失控打罵，一度想反抗根本沒用。虐狗飼主詹先生：「怎樣？你莫名其妙！每天照顧你就好啦！給你安樂死！」指責亂便溺、還拿衛生紙捲筒丟狗，這位飼主被發現還是中山區飲料店加盟主，Google評論馬上湧入上千則評論，週五清晨被洗成1.4顆星，但週五早上只剩下270則，只要是虐狗留言都疑似被刪除，讓大批網友改留餐點有問題。Google店家評論湧入大量負評。（圖／民視新聞）但虐狗畫面底下的留言，詹先生回的很大膽，嗆說20歲還是會這樣對待狗狗，雖然有解釋，這隻狗10歲後過敏、咬人，去年開始失智，已經被折磨5年，再不讓牠去死，可能又會再被折磨5年，附近店家透露，平常看狗滿活潑健康，沒想到才半年多，怎麼會變這樣。當事飲料店附近民眾透露：「我是想說是不是營業額不好，所以心情就不好，他剛開幕的時候，那時候還有看他幫狗安排狗屋，感覺不像是會打寵物，剛來裝潢的時候，帶狗來，就是狗推車什麼的，但狗倒是一陣子沒看到了，因為後面還有一個狗屋。」連鎖手搖飲品牌凌晨緊急發聲明，針對該加盟店「緊急停權」。（圖／民視新聞）記者林莉：「畫面曝光之後，不只網友謾罵、刷負評，來到店門口，週五剛好店休，就有民眾氣噗噗，寫了這張紙板，請勿虐狗。」店門口紙板寫著，虐狗不可取、可惡至極、請勿虐狗，同時也是加盟主的詹姓飼主，甚至拿過模範飼主，如今不只被撻伐，茶聚總公司凌晨也緊急聲明，已經啟動危機處置，即刻暫停所有品牌使用權限、依契約啟動違規調查、以及同步展開事實釐清等，連飼主的伴侶牙醫診所也受波及，社群上發文撇清關係。台北市議員柳采葳：「這隻被打的柯基犬，已經由飼主的友人，（昨晚）先帶離安置在寵物旅館當中，目前這隻狗狗是安全的，後續動保處也會連繫詹姓飼主，要求他陳述意見之後，依違反動物保護法虐待傷害犬隻來查處。」台北市動保處也會派動保員，到寵物旅館中，把柯基狗緊急安置，並送到醫院檢查傷勢，如果檢查犬隻有受傷，最高可罰7.5萬元，畢竟狗也是條生命，誰想老了、病了，還得承受這樣的毒打。原文出處：１５歲老柯基「遭棍棒攻擊」！ 茶聚加盟主涉虐狗、總部發聲了！ 更多民視新聞報導柯基遭手搖店老闆「揮棍喊去S」！網狂檢舉「議員怒出手」他慘了茶聚加盟主痛毆柯基嗆「把你安樂死」引眾怒 被起底竟獲新北市模範飼主手搖老闆「虐打年邁柯基」喊去S！犬隻下落曝、動保處出手飼主G了

民視影音 ・ 1 天前 ・ 7