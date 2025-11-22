來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/22獎號一次看
台彩今（22）晚開出今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩的中獎獎號，獎號依序為：
．今彩539：10、13、32、33、37。
．39樂合彩：10、13、32、33、37。
．3星彩：420。
．4星彩：2927。
確切中獎號碼及派彩結果以台彩官網公布為主。
責任編輯／蔡尚晉
今彩539頭獎開出1注！ 獎落「這縣市」
今彩539頭獎送出1注！ 800萬獎落這縣市
幸運兒是你？大樂透頭獎保證1億 最新獎號出爐
