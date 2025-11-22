來對獎！「今彩539、39樂合彩、三星彩、四星彩」11/22獎號一次看

台北市 / 綜合報導 演藝圈盛事，第62屆金馬獎在今（22）日晚間隆重登場！這回入圍的男女星們，搶先在紅毯亮相，包含準影后林依晨，以一身深海人魚風禮服登場，吸引不少目光。而她身旁的準影帝張孝全，透露兒子給了護身符戰鬥陀螺，相當溫馨可愛的畫面，也成了典禮前一大亮點。 紅毯主持人楊千霈說：「歡迎「深度安靜」的團隊，歡迎導演，還有我們的劇組演員們。」到底是水中人魚，還是陸上仙女，女星林依晨以藍色作為主視覺，一襲透明薄紗魚尾禮服，自信中散發著高雅氣息，一登場成為最亮光芒。第62屆金馬獎最佳女主角入圍者林依晨VS.記者說：「它(禮服)的名字叫「深海之聲」，剛好跟我們的片名深度安靜有一點呼應，然後也投我女兒所好，像美人魚一樣，(所以她有說，媽媽妳今天可以穿得像美人魚一樣嗎)，沒有，我要給她驚喜。」設計上很有巧思，除了是女兒喜好，也巧妙呼應電影，展現她的「高衣Q」，而身旁的準影帝張孝全，笑說雖然今天的風格，看起來比較低調保守，但這身黑西裝，藏不住巨星氣場，也特別使用絲巾並非領帶，從小地方展現不同亮點。第62屆金馬獎最佳男主角入圍者張孝全說：「就是一個戰鬥陀螺，然後對，他(兒子)就說它會保護妳，然後你要帶在身上，就這樣子。」同樣很寵兒子，還帶上孩子給的幸運物戰鬥陀螺，跟男神形成強烈對比，現場畫面相當溫馨可愛，紅毯主持人徐鈞浩說：「黃鐙輝，蔡淑臻，葉子綺跟馬士媛，哇，一家人全部都入圍了。」這回入圍，最佳女配角的蔡淑臻，則以淡粉色長禮服亮相，裙身線條流暢優雅，搭配珠寶在鎂光燈下，顯得更加貴氣，而身旁的葉子綺，以可愛公主風登場，她年紀輕輕才9歲，就入圍一起爭奪女配，劇中的母女殺到戲外，也為典禮增加更多看點。 原始連結

華視影音 ・ 16 小時前