▲「來尞 Chill HA HA」耶誕城開唱，接力展演6天打造冬季節慶。

【互傳媒／記者 林學均／苗栗 報導】苗栗縣政府主辦的年度壓軸大型節慶「2025苗栗耶誕城」系列，19日晚在竹南運動公園熱鬧開城後，啟動以「來尞 Chill HA HA」為主題，首晚有澎澎、康康、徐懷鈺及彭佳慧等藝人接力演出，節目將延續到24日，一連6天每晚開唱的耶誕系列活動，結合音樂演出、燈光展演、市集與親子互動；縣長鍾東錦開城首夜盛情邀請全國民眾，到苗栗感受繽紛熱鬧的歲末時光。

縣長鍾東錦也扮演聖誕老公公送來設立大學學院及實驗中學的聖誕禮物。他說，苗北地區的竹南、頭份人口數有20多萬人，占全縣5分之2，且年輕人口居多，最迫切要提升的就是教育問題；感謝立委陳超明與邱鎮軍安排他和教育團隊拜會教育部長鄭英耀後，促使頂尖大學在高鐵園區新港高中預定地設立學院及實驗中學，宣告拍板定案，未來更希望連同實驗國中、小學完成教育一條龍的完善教育體系，讓鄰近鄉鎮的孩子就近就學，上下課更便利，為苗栗培育更多優秀人才。

縣府文化觀光局指出，苗栗耶誕城延續去年吸引近20萬人次參與的盛況，今年更是全面升級、擴大規模，透過多元節目打造苗栗限定的冬季節慶品牌，展現文化軟實力與城市魅力。「來尞 Chill HA HA」巧妙融合耶誕歡樂氣氛與年輕世代流行語；「來尞」在客語中象徵邀請、相約、熱情迎賓，「Chill」指輕鬆愜意的生活態度，「HA HA」代表歡樂與分享。

19日開城首夜由「Chill虧SHOW」打頭陣，資深藝人澎澎攜手小鮮肉江振愷Terry重現秀場舞台魅力，為耶誕城打響第一炮，歌手康康、王彩樺+女兒Stacy及壓軸的徐懷鈺，帶給觀眾熱情澎湃的夜晚。縣長鍾東錦與各界來賓出席開幕啟動儀式，隨後用平板電腦系統抽出百份耶誕迎賓禮，並邀請全國民眾參與一系列精彩活動。

縣長鍾東錦表示，去年4天的活動吸引逾20萬民眾參加，精彩的節目讓觀眾叫好叫座，在主辦及承辦單位精心規畫下，今天6天的節目更是精彩可期，歡迎苗栗鄉親把握機會，同時邀請外地親友一起感受歡樂耶誕城系列活動。鍾東錦即將就職3周年，他感謝議長、副議長帶領的議員團隊，對縣政的鞭策與支持，還有鄉鎮市公所密切配合縣政的推動，這次更攜手縣府讓子弟自下學年起享用免費營養午餐。

20日至21日緊接著於白天規畫親子主題日，邀請YOYO哥哥姊姊帶領大小朋友唱跳互動，打造闔家同樂的節慶時光，還有闖關遊戲及手作DIY活動；下午時段則舉辦的「苗栗耶誕歡樂送」，民眾只要穿戴任何耶誕相關元素，即可至指定服務台兌換限量精美小禮物，送完為止，邀請民眾一同應景打扮融入節慶氛圍。20、21兩日夜間活動分別推出「Chill喊派對」和「Chill吼狂歡」，主攻年輕族群。22、23兩日的晚間7到9點，舉辦「Chill尬舞台」星光少年組與璀璨成年組歌唱決賽。

24日平安夜壓軸的是「Chill爆之夜」演唱會，邀請知名藝人接力開唱，為此次耶誕城系列掀起最高潮，在歡樂氣氛中為今年耶誕城精彩畫下句點。第二波高潮則是摸彩活動，由縣長鍾東錦同步在電視和網路直播中，抽出蘋果手錶、IPAD、iPhone17各1名，預料將為平安夜增添幾許驚喜。