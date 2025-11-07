來幫台積電加油！黃仁勳快閃沒空逛夜市 吃鍋補冬俏皮秀溫體牛

黃仁勳稍早現身台南，晚餐時刻還調皮秀起牛肉來。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（7日）下午抵達台南，直奔台積電三奈米晶圓廠參訪，這回行程緊湊，預計僅停留1天半，正好碰到今天補冬，晚間他在台積電董事長魏哲家等人陪伴下，到台南劉家莊吃牛肉爐，期間還俏皮秀牛肉，預計店家訂位電話又要接到手軟。

黃仁勳私人飛機今（7日）下午2下許抵達台南，此行他以黑夾克、白褲子現身，第一站就前往台積電三奈米晶圓廠參訪，被媒體問到此行目的，他表示來鼓勵台積電朋友，原來除了參訪台南廠區外，他明將到台北出席台積電運動會，短暫停留1.5天就會返美，也因行程緊湊無法抽空逛台南的夜市。

下午黃仁勳離開台積電廠區後，坐車則奔往台南知名溫體牛肉鍋店家「劉家莊牛肉爐」，進門前大批民眾在場守候歡迎，黃仁勳維持親民作風，一路從門口開始簽名、握手到進門，入坐後面對媒體鏡頭，他也大方給拍，甚至還接過旁人遞上的牛肉盤，調皮擺拍一番，相當逗趣。





