來得快去得快！颱風鳳凰估晚間登陸恆春半島 深夜即「快閃出海」

颱風鳳凰路徑預估。（翻攝中央氣象署官網）

今年第26號輕度颱風「鳳凰」來勢洶洶又去得急。中央氣象署表示，鳳凰今（12）日晚間將自恆春半島登陸，短暫通過陸地後迅速出海，預估深夜減弱為熱帶性低氣壓，海上、陸上颱風警報將在同一時間解除。

中央氣象署下午2時最新資料顯示，鳳凰中心位於鵝鑾鼻西方約120公里處，以每小時23至43公里速度往東北移動。近中心最大風速每秒18公尺、瞬間陣風達25公尺，暴風半徑約120公里，影響範圍涵蓋嘉義以南、南投、花東及恆春半島等8縣市。

颱風結構鬆散 風雨仍不容小覷

氣象署預報員朱美霖指出，鳳凰目前強度為輕颱下限，受太平洋高壓與垂直風切影響，雲層結構鬆散、持續減弱，但通過台灣南端時仍會帶來明顯風雨。中南部今晚雨勢將增強，沿海地區需嚴防9至11級強陣風與3至5公尺浪高。

朱美霖表示，鳳凰颱風屬少見的「由西登陸型」，約僅占歷史路徑的1成。受導引氣流推動，其移動速度明顯加快，預計幾小時內就會離開陸地，深夜轉為熱帶性低氣壓並出海，之後朝東北遠離台灣。

