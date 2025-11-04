來打臉了！亂喊升到28元的全翻車 央行：新台幣3個月貶6.7%

財經中心／師瑞德報導

新台幣真的會升到28元？央行打破謠言，公布最新匯率數據，指出匯價早在7月高點28.828元後反轉，至11月4日已回貶至30.906元，跌幅達6.7%。央行強調匯率由市場決定，並已多次調節穩市，呼籲外界勿再以臆測帶風向，避免擾亂匯市穩定。（圖／資料照片）

中央銀行今（4）日針對部分媒體近日報導新台幣匯率「預期升值至30.2元甚至28元」等訊息，特別發布新聞稿闢謠並重申，這些說法純屬臆測，與實際市場供需情勢不符，呼籲外界勿再炒作單邊匯率預期，以維護匯市穩定。

央行指出，2025年第二季，新台幣兌美元匯率一度出現異常波動，主因為當時市場盛傳「美國財政部將施壓台灣升值」，導致國內企業恐慌性拋匯，外資也趁勢集中匯入資金炒匯，使匯市瞬間失衡。5月初至6月間，這波非理性拋匯及短期資金湧入，成為匯市波動的主因。

匯率大亂央行出手：穩住市場靠這幾招

面對市場劇烈反應，中央銀行迅速採取多項穩定措施，包括適時進場調節匯價、呼籲本地出口商分散結匯時點，同時敦促外資強化自律、將資金實際運用於投資目的，避免匯市成為套利平台。央行亦多次透過新聞稿及公開發言說明，強調美國財政部從未要求新台幣升值，藉此澄清市場誤解，穩定投資人信心。

在央行有力的政策引導下，匯市逐漸回歸理性。新台幣兌美元匯率自7月3日高點以來，開始穩步走貶修正，截至11月4日收盤已回貶至30.906元，貶幅達6.7%。這一事實明確反駁了先前部分媒體所聲稱的「持續升破30、邁向28元」的預期，不僅未發生，反而呈現相反走勢，顯示市場供需機制仍然有效。

央行開會有說：匯率沒在訂目標價啦

根據中央銀行於10月30日公布的第21屆理事會第3次理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，央行在會中亦再次重申，台灣採行「有管理的浮動匯率制度」，匯價原則上由市場供需決定，並非設有匯率目標價位。然而，若市場出現短期資金大量進出或季節性集中結匯等不規則因素，導致匯價出現失序波動，央行將會依據其法定職責，適時進場調節，以維護市場秩序與金融穩定。

議事錄中也揭示，在國際金融市場高度不確定的背景下，如美國貿易政策調整、中國經濟成長減緩、地緣政治風險升溫等因素，都對新台幣匯率造成潛在壓力。儘管近期美元指數震盪走低，但各國央行的貨幣政策方向分歧，讓新台幣面臨外部環境複雜化帶來的波動挑戰。

熱錢亂竄怎麼辦？央行有備案

對此，央行明確指出，未來仍將密切觀察外匯市場動態，並在市場出現如短期熱錢湧入、單邊預期加劇、炒匯等行為時，透過實務操作手段進行必要干預，包括道德勸說、資訊揭露、引導外資自律，並與本地金融機構合作控管節奏，防範匯市劇烈波動對國內金融體系的潛在衝擊。

理事會多位與會理事在討論中亦表達支持維持匯率的「雙向調節」機制，並指出目前我國經濟處於復甦階段，出口與投資動能維持良好，匯率政策應以「動態穩定」為主軸，避免匯價無端被推升或遭到壓貶，干擾實體經濟正常運作。

匯率不是拿來喊價的，它牽動的是整體經濟

央行也再次強調，新台幣匯率的形成應綜合考量市場供需、全球經濟情勢、外資動向與國內金融穩定等多項因素，而非受制於任何單一政策或政治壓力。在當前AI浪潮推動下，科技業出口大增，加上國際資金積極布局台灣市場，短期資金流動性自然會上升，匯市波動難以完全避免。未來，央行將持續強化市場預期管理與資訊透明度，確保市場參與者理性應對國內外變數。

數據不會說謊！匯價已回貶，政策見效中

根據第三季以來的實際數據，新台幣匯率已較年中高點明顯回貶，整體波動趨於溫和。央行評估，這代表先前採取的引導政策逐步見效，市場預期逐漸趨於一致，並朝正常方向發展。展望未來，央行將持續依據國際經濟金融發展趨勢，靈活調整貨幣與匯率政策工具，全力守住匯市穩定底線，協助台灣經濟穩健向前。

