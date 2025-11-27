來抓人了？田海蓉身後「神秘黑影」 網驚：于朦朧回來了

疑似列入潛規則于朦朧致死的女星田海蓉，近日出席首映後面出面男子身影。（圖／翻攝自微博）





中國男星于朦朧在今年9月離世，雖然官方給出醉酒墜樓的說法，但至今民眾難以信服，紛紛認為其遭潛規則所害，如今還在紛紛連署為期抗議。被列入潛規則之一的田海蓉，近期都有新片上映，但效果都不理想，甚至出席首映活動，還驚現背後有疑似于朦朧的身影。

日前田海蓉主演的紅色旋律電影《火種》爆出虛報票房，而于朦朧家鄉新疆更是46家電影院都不排片，連首映會主演富大龍、姜武都沒出席首映禮，可以說鬧的十分難看。

近日田海蓉依舊出席自導自演的電影《我的世界沒有我》首映活動，但沒想到在某個光影角度下，驚見她背後出現一個疑似于朦朧的身影，雖然許多人指出是燈光關係，造成其他人的影子出現，但依舊有網友痛斥：「朦朦就在你的身後，他來抓妳了。」、「朦朧站在妳後面，背脊不涼嗎？」



