「來抓我啊！俗辣」馬杜洛高調開嗆如今翻車 盧比歐：別想跟川普耍花招

美國3日對委內瑞拉首都發動空襲，以毒品恐怖主義的罪名將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦逮捕回紐約準備受審，白宮在社群平台放出馬杜洛昔日開嗆的影片，他當時曾高喊「來抓我啊！」如今真被美軍活捉，美國國務卿盧比歐表示，川普總統不是只會發聲明或開記者會，他認真要做的事就會做到，「別想跟這個總統耍花招」。

馬杜洛為何被捕？早就被美國起訴

馬杜洛獨裁統治委內瑞拉，迫害異議人士與反對派，長年遭受國際譴責。川普上次擔任總統時，美國檢方就曾以貪污、毒品等罪名起訴馬杜洛，川普去年重返執政，加大對其施壓力道，本月3日更成功突襲委內瑞拉，直接派美軍進到首都加拉加斯，把馬杜洛夫婦逮捕回美國受審。

美方昨釋出馬杜洛雙手上銬被送到美國緝毒局紐約分局的畫面，他被幾名幹員押進辦公室，雖然神色自若，還能和旁人打招呼，但和他半年前囂張嗆聲的態度截然不同。

曾嗆來抓我 馬杜洛如今被上銬活捉到美國

白宮將他先前開嗆的影片與這次突襲委內瑞拉的片段剪輯成一支影片，馬杜洛當時不斷高喊「來抓我啊」「我在這裡等你啦」「不要遲到了」「俗辣！（豎子）」美國防長赫格塞斯（Pete Hegseth）在記者會上表示：「馬杜洛曾有過機會的，但他沒有把握」，如今他知道下場了，隨後配上馬杜洛上銬的畫面。

川普說，這是美軍有史以來最令人震驚、最有效率、最強而有力的實力展現。國務卿盧比歐接著說：「我不明白為什麼有些人到現在還搞不清楚狀況，如果你不知道的話，現在你該知道了。」他強調，川普不是一個只會發聲明或開記者會的總統，「如果他認真要做的話，他就會真的去做。不要耍花招，不要跟著總統耍花招，不會有好下場的」。

