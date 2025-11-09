來日本卻吃連鎖店？三原慧悟揭台灣旅客4大行為超困惑

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

日本可以說是台灣人出國旅遊的首選，不少人會到日本賞櫻、泡溫泉、到藥妝店採購等。不過，日本籍YouTube三原慧悟近日分享一部影片，點出「日本人眼中最難理解的4種台灣觀光客行為」，引發不少網友熱議，看完直呼：「全都超有感！」

（圖／三原慧悟 Mihara Keigo FB）

首先三原提出第一點是「來日本卻吃一蘭、壽司郎這些連鎖店」。他笑說：「這些台灣也有啊！味道其實都一樣，沒必要特地去吃。」他認為既然特地出國，應該多體驗只有當地才吃得到的料理。不過他也補充，如果是牛丼、燒肉這類「主食型連鎖店」，在日本吃起來的確更道地，這樣的選擇倒是可以理解。

第二點是「文化差異」。他提到，之前有位在台灣住了20年的日本人，仍不習慣聽到台灣人用「蛤？」來表達驚訝或不解。他也提醒，說的時候真的要小心，在日本若想表達相同情緒，只要輕輕地說聲「誒？」也不會被誤會為沒禮貌。

第三項則讓他驚訝到忍不住吐槽「帶空行李箱去日本」。許多台灣旅客出發時行李箱幾乎是空的，只為了回程能塞滿伴手禮。三原幽默表示，「會不會太多了！」如今許多日本品牌都能線上購買或代購，不但能省下搬行李的麻煩，還能節省運費。

最後一項則是「在電車上把背包背在後面」。他指出，日本搭乘電車時禮貌上應該要把背包背在前面，特別是在尖峰時段車廂擁擠時，後背包容易碰撞到他人。

影片曝光後，不少台灣網友在留言區笑回：「帶空行李箱是必須的！裝滿才能回家！」、「蛤，真的要注意，就算台灣其實也不太禮貌！」、「不是買不買得到的問題，是錢的問題啊⋯」、「人多的時候包包要背在前面，這點我還真的不知道。」



