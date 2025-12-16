來東北角生活看看——山海交織的豐富地景，社區就是旅遊核心
台灣東北角涵蓋了山、海、灣、岬等，豐富的地景變化，吸引人們眼目、心靈停駐。那麼生活在東北角沿岸漁村又是何滋味呢？隨著旅遊行為遍及人們生活角落，在旅遊中秉持永續精神，成為世界各國關注焦點，綜理東北角海岸風景、旅遊事務，交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處發展以「社區」為本的生態旅遊，要讓遊客不光是飽覽美景，也要體驗是怎樣的人文風光與心情，保留了如此地景資產。
遊客可以透過東北角風管處建議，從新北鼻頭搭船反觀陸地山景，再到南雅社區體驗月桃編織漁船拉繩；或隨著台鐵列車，走訪宜蘭頭城鎮最北端的五個漁村——外澳、梗枋、大溪、大里與石城，閱讀山海直到心滿意足。
跟著鐵道蜿蜒漫遊漁村 慢磨時光輕煮海線
被稱為「入蘭第一站」的大里，車站只有台鐵區間車會停靠，除了是草嶺古道的起迄點，也擁有傳統老街和信仰中心大里天公廟。從街頭巷弄及古樸聚落建築中，可以細讀舊時常民生活遺留的歷史紋理。距離後站步行約一分鐘，就能到以地址為名的「大里63」石頭屋。
此地的主人是宜蘭大學研究生劉玟婷和楊文甄，因被大里的人文歷史吸引，選擇在此創業並活化老屋，重現石頭厝的風采。創業也意味著投入社區生活，除了聚落關懷服務，也提供社區導覽與特色茶點。享用以龜山島為模型製作成龜山燒，和著一杯咖啡、茶飲，感受獨特的慢活氛圍；無論是欣賞牆上吊掛的藝術創作，或閱讀加拿大傳教師馬偕牧師在此地的事蹟，都是了解大里的方式。
「梗枋」這個地名，只有來到當地才知道，現在則稱為宜蘭縣頭城鎮更新里。地名可指漢人先民在此地用以抵禦原住民或野生動物入侵，所設置的木板柵欄；或指當地地質鬆軟、山坡地經常發生崩塌的地理條件。直到1969年改名為「更新里」，是進入蘭陽平原的要道，也是龜山島距離頭城鎮最近之處，也可以當作宜蘭五漁村的起點。
梗枋漁鐵驛站負責人林淑貞是土生土長的頭城人，熟捻漁村生活地景及漁港歷史底蘊。若想了解台灣沿海一支釣、延繩釣、定置網、底拖網等傳統漁法，可以親臨此地，跟著他的腳步一睹漁業現場，認識這個環境孕育出來的各種漁法，了解它們如何與環境互動、影響或者衝擊。
漁業現場的拚搏，背後支撐著的是一個村落生計與安定。沿途每個漁村各有風情，獨領風騷。梗枋小站成為社區中心，帶領遊客體驗品嘗漁村風味，這個季節現做的鬼頭刀料理最新鮮，在社區廚房動手製作鬼頭刀魚丸，現煮的魚丸忍不住一口接著一口吃，讓人不禁擔心，平日難得一見的美味，一次可以吃這麼多嗎？
生態旅遊也要淨灘？定居梗枋的江昀蒨，似乎聽到海的呼喚，於是發起一場又一場「海邊的接力賽」，除了每週二固定在宜蘭沿岸淨灘，也隨時關注海洋生態，希望還給海洋原始面貌，以及漁村居民乾淨的環境。
那麼淨灘活動會避開喜歡在沙灘產卵的小燕鷗繁殖季節嗎？他開心地回答，會啊！他會提醒淨灘者注意海鳥育雛，看到卵、凹槽都不要碰觸，也不適合移除周邊的廢棄物，因為這些廢棄物可能是親鳥有意用來遮蔽的物件。他很高興遊客關注到淨灘與保育的議題，而他早已從經驗中實踐保育行動，畢竟淨灘的核心價值之一包括保育海洋生物。在言談中滿是情感。
過去淨灘會被視為工作假期，旅遊則為附加價值。不過，走訪這個美麗的海岸地景，若因海岸的廢棄物而沮喪，不妨聯絡江昀蒨，考慮來一場海邊的接力賽，輕拂這片美麗的海岸，帶走不該留在此地的廢棄物。
石城則是眺望龜山島、欣賞海岸風光之處，或於舊草嶺隧道南口漫步。無論大溪、外澳，都保留漁村餘韻，有待細細品味。
從海上眺望東北角 原來漁村坐擁壯闊地景
東北角風管處也突破以陸地為主的遊程，開發沿岸遊艇，讓遊客能從海上回望陸地。遊客可於鼻頭漁港搭乘船隻出海繞行鼻頭角，回眸陸地另有一番滋味，唯有在海上，才能完整看輕鬼斧神工的岩壁、基隆山，懂了謙遜之必要。從海上更能體認當地人利用海洋的智慧。哪一片海有海菜，哪裡有海貝——這些餐桌上的海味，終於知道其來自何方。
沿途還可以聽導覽人員解說當地人才知道的地名，比如，礁岩上散佈零星釣客，從海上看起來更令人好奇他們是怎麼上去的？原來每塊礁岩都依據和港邊的相對距離，以坐船來回一趟的金額命名為兩百礁、三百礁等，是當地漁船因應釣客形成的服務，包括送餐、飲料，一應俱全，有如海上外送平台。
鼻頭岬延伸的海蝕平台和海崖有如巨型軍艦、龍洞灣與龍洞岬「軟岩成灣，硬岩成岬」，在早期沒有燈塔時，就靠認山頭入港。這些海岸漁村壯闊的灣岬風貌，是台灣渾然天成的地質教室。
東北角風管處表示，龍洞灣兩側的鼻頭角東南邊和龍洞岬海岸，是當地人春天至夏初採摘石花菜的地點；龍洞岬許多地名是攀岩者所命名的，因為龍洞岬崖壁是非常堅硬的四稜砂岩，深受攀岩者喜愛，攀岩路線多達600條各有其名。
結束海上行程後，來到位於新北市瑞芳區的鼻頭社區，在這裡可隨著「海菜的家」資深海男王瑞吉認識潛水樂趣，品嚐當地特色石花菜；或者到「B1 Cafe 鼻頭 1 號」享用軟絲造型雞蛋糕當下午茶，主人余孟怡因致力推廣在地文化及海廢清除，還曾榮獲「114 年全國模範漁民」殊榮。
另一處南雅社區則不斷透過展演月桃繩編織，記憶前人的智慧。東北角風管處資料指出，月桃是台灣常見的植物，莖葉天然纖維具高韌性、耐水性佳及可分解的特質，過去南雅居民會取用月桃的葉鞘來製作漁船所需的繩索。從上山採集月桃，直到完成繩索，在在體現人與自然共生的智慧，從當代眼光來看，亦十分符合低碳節能。
閱讀品味生活地景 社區就是旅遊之處
台灣生態旅遊協會名譽理事長郭城孟表示，「台灣東邊是斷層海岸，地形陡峭，因此在頭城鎮往北只要一登高就可以擁有無敵視野。」
東北角海岸的特色季壯闊又精巧。東北角風管處委託台灣生態旅遊協會，以社區聚落為單位推動生態旅遊，就像植物根系從主根到菌根網絡的生長與共生，詮釋以社區為本的生態旅遊（Community-based tourism，簡稱CBT）精神。
2021到2023年間為「閱讀生活地景」階段，有如穩固的主根與主幹，確立了社區宏觀的自然骨架與主要文化脈絡，是旅遊系統的初步建構與確認旅遊主題與定位。2024到2025年延伸至「閱讀微地景」，則是深入至細根與菌根網絡的細膩深化，「與在地夥伴共同梳理出的細膩生活地景故事、巷弄歷史與微型生態亮點」。
台灣生態旅遊協會秘書長江孟蓉解釋，這種由大至小、由顯性到隱性的視角，可將社區從「點狀景點」提升為「共生網絡系統」，大幅增加社區面對環境變化的韌性。
在東北角、宜蘭沿岸「閱讀微地景」，不僅是發現風景，更是培育社區永續發展的主導力量，讓聚落的每一條紋理都充滿生命力，並接軌全球永續旅遊委員會（GSTC）針對旅遊產業的共同準則——永續經營管理、社會經濟效益最大化、文化及環境衝擊最小化。
交通部觀光署東北角風管處處長游麗玉指出，「以社區為本生態旅遊」強調由在地居民導覽、文化體驗、在地餐食，讓遊客深入了解漁村生活。當遊客購買在地產品、聽在地人說故事時，這份旅遊價值會直接回饋給社區，活絡地方經濟，達到「旅遊即關懷，消費即支持」的永續目標。
頭城五漁鐵slow coast
宜蘭縣政府以頭城五漁村，效法以慢活、生態、文化深度聞名的義大利五漁村，打造「頭城五漁鐵slow coast」山海廊帶，結合東北角風管處，串聯台鐵五座車站的旅遊品牌。
