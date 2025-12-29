來桃園跨年！雙場地ON AIR晚會Apink壓軸 神社體驗日式祈福

2026桃園跨年晚會舞台已架設完成。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕跨年何處去？除了「2026桃園ON AIR跨年晚會」31日晚上7點在樂天桃園棒球場及亞洲矽谷IOT戶外廣場雙場地登場，同日在龍潭區龍潭大池有特技火舞秀等表演搭配270秒煙火秀倒映水面；想過日式跨年、新年抽籤祈福可至桃園神社現場觀賞最後一次舉行的「大晦日．除夜之鐘」儀式；另外，想看美麗夜景與山上煙火秀浪漫跨年，則可前往蘆竹區參加「大古山馬上有錢跨年晚會」。

桃園今年跨年晚會卡司陣容堅強，主持人由占星專家唐綺陽、KID林柏昇與Dora謝雨芝3人聯手主持，節目內容星光熠熠。由徐若瑄揭開晚會序幕，接續由蕭秉治、J.Sheon、HUR+、陳勢安、icyball冰球樂團、温嵐、黃宣等人氣歌手輪番熱唱，最後由韓國超人氣女團Apink擔綱壓軸演出，並由金曲樂團宇宙人在倒數後接力獻唱，陪伴民眾延續跨年熱度。

市府為全面維護參加跨年晚會活動民眾安全，30日的藝人彩排不對外開放，當天於球場3個主要入口均設置安檢站，禁止攜帶違禁品、大型背(提)包及行李箱入場，草坪區入口於31日上午10點開放入場，球場座位區入口設於球場東、西側於下午2點開放入場。

龍潭大池跨年煙火音樂會設於西岸水上舞台，下午3點起安排「電音火焰秀」、「即將成真火舞團」、「嗨客慶新年」、「青春之光閃耀龍潭跨年夜」等主題，透過多樣風格的表演形式，以年輕的活力與熱情，陪伴現場民眾一起倒數，在璀璨的煙火中迎接2026的新開始。

「大古山馬上有錢跨年晚會」規劃農創市集，匯集在地農特產品與特色美食，並安排手作DIY沐浴球體驗，讓民眾在跨年夜也能感受農業手作的樂趣，穿插有獎徵答活動，晚會壓軸跨年煙火璀璨施放。活動當日下午6點至深夜12點，提供接駁車往返A10捷運站與大古山活動現場，讓民眾安心暢玩。

桃園神社於31日至1月1日舉辦跨年元旦祭典，跨年當日開放「御神籤受付」，抽籤即可獲得桃園神社限定手形，讓新年的祈願更具紀念性，還有除夜、初詣2日著「和式服裝」入園，即可獲得限量50份的「祈願短冊」；元旦當天與山道場再次合作「第二回新年奉納射會」，邀請本屆亞洲大洋洲準優勝選手進行座射示範，結合祝福意涵的成年禮儀式。

