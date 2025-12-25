來沖繩別錯過古宇利海洋塔！藍到爆的海景＋幸福之鐘等你打卡！

日本沖繩｜古宇利海洋塔

來到沖繩北部的古宇利島，遠遠就能看到那座白色的塔，很多人問我：「那個古宇利島海洋塔到底值不值得花錢上去？還是只是個觀光客景點？」

老實說，原本以為只是普通的看風景，結果光是搭著超酷的「無人駕駛遊園車」慢慢爬坡、回頭看見壯觀的 古宇利大橋時，我就覺得這張門票值了！這篇文章不講廢話，直接幫大家整理好 2025 最新攻略——從門票優惠、停車場位置，到這座塔最美的拍照角度與必買伴手禮。如果你正打算去沖繩自駕，這篇懶人包請務必先存起來！

日本沖繩｜古宇利海洋塔

「每次朋友問我沖繩北部還有哪裡好玩？除了美麗海水族館，我一定會推這座『古宇利島海洋塔』。老實說，原本以為只是個普通的觀景台，但實際去過後發現，那個傳說中的『古宇利藍』海景真的不是修圖修出來的！而且入園方式超級特別，居然是搭無人車上山？這篇就來幫大家整理，到底這裡值不值得花門票錢進去？」

日本沖繩｜古宇利海洋塔

古宇利島海洋塔重點資訊懶人包（2025 最新版）

這段是給趕時間的朋友看的，超級懶人包看一下就秒懂，如果想看心得就再往下滑

停車資訊：費用： 全免費。

車位： 共有 P1、P2、P3 三個停車場，約可停 200 台車。不用擔心沒位子，且有工作人員引導



門票價格： 大人（16歲以上）：1,000 日圓

國高中生（6-15歲）：500 日圓

6歲以下：免費

小撇步：如果想省錢或不想現場排隊，推薦事先在 Klook 買票，通常會便宜一點點，掃 QR Code 就能入場。



營業時間： 10:00 – 18:00（最後入場 17:30），全年無休（颱風天除外）

日本沖繩｜古宇利海洋塔

古宇利島海洋塔停車方便嗎？

共有 P1、P2、P3 三個停車場，約可停 200 台車，完全不用擔心沒位子（其實在沖繩大部分時候都可以找到車位），而且這邊有工作人員引導，遵照指示停就沒錯啦

日本沖繩｜古宇利海洋塔

古宇利島海洋塔門票多少錢?

如果想省錢或不想現場排隊，直接推薦事先在 Klook 買票，通常會便宜一點點，掃 QR Code 就能入場

門票價格：

大人（16歲以上）：1,000 日圓

國高中生（6-15歲）：500 日圓

6歲以下：免費

日本沖繩｜古宇利海洋塔

線上買好就不必現場排隊，我們去的時間是冬天算是淡季所以還好沒什麼人，買票處就在停 車場旁，售票處旁也廁所很貼心

日本沖繩｜古宇利海洋塔

古宇利島海洋塔遊園車有「班次表」嗎？

這點很多人會誤會，請務必幫讀者劃重點：

古宇利島的海洋塔遊園車不需要看時刻表！ 這裡的遊園車（Golf Cart）是「全自動駕駛」且「循環發車」的。你買完票到入口，只要有空車就可以直接上車，車子會一台接一台來

日本沖繩｜古宇利海洋塔

這段路程約 5-8 分鐘，車速很慢，完全不用自己開，方向盤給你握但沒有辦法操控（這是寶寶最愛的部分）沿途會經過熱帶植物園，車上還有語音導覽（有中文！但是中國腔），隨著高度爬升，回頭看就是壯觀的古宇利大橋，這段路程本身就是一大亮點，非常適合帶長輩或小孩，完全不累

日本沖繩｜古宇利海洋塔

日本沖繩｜古宇利海洋塔

日本沖繩｜古宇利海洋塔

古宇利島海洋塔必拍景點

必拍一：無人遊園車上的回眸

拍照重點： 坐在高爾夫球車上，往後拍蜿蜒的車道配上背後的碧海藍天。

心得： 「一定要在車上錄影或拍照！車子慢慢爬坡時，古宇利大橋就在身後展開，那個畫面真的很像電影場景。」

日本沖繩｜古宇利海洋塔

對的！他也會幫你拍照，當然照片是需要付費的

必拍二：萬枚貝殼博物館

拍照重點： 滿牆色彩繽紛、形狀奇特的貝殼展示。

心得：「館內收藏了超過一萬枚貝殼，有些形狀美到像藝術品。雖然聽起來有點靜態，但現場打光做得很好，拍起來意外地有質感。」

日本沖繩｜古宇利海洋塔

超多神奇的貝殼，不需另外購票就能一次欣賞喔

日本沖繩｜古宇利海洋塔

離開貝殼館，旁邊的電梯就是直搭頂樓

日本沖繩｜古宇利海洋塔

日本沖繩｜古宇利海洋塔

必拍三：室內展望台的窗景

拍照重點： 透過大片落地窗框住古宇利大橋，窗框就像畫框一樣。

心得：「怕熱的人躲進室內展望台就對了。這裡的視角可以完整俯瞰整座跨海大橋，筆直的橋身切過藍綠色的海面，這就是沖繩最經典的明信片視角。」

日本沖繩｜古宇利海洋塔

我們去的時候是冬季，這裡有暖氣喔，冬暖夏涼的概念

還有鳥居可以拍照，背景就是無敵藍的太平洋了

必拍四：幸福之鐘 (Happiness Bell)

拍照重點： 位於戶外展望台的純白色鐘樓，背景是無死角的藍色大海。

心得：「這裡就是傳說中的戀之島聖地。純白色的鐘塔配上『古宇利藍』當背景，隨便拍都像是在拍婚紗，情侶來一定要敲一下，聽說很靈！」

老夫老妻來拍，應該會感情增溫喔，哈哈

超美的必拍，拍這張就值得了

古宇利島海洋塔美食與伴手禮（不僅僅是看風景）

Ocean Café / Restaurant Island Blue

如果在塔上餓了，這裡有餐廳提供拿坡里披薩和熱帶飲料。重點是景色無敵，點杯飲料坐在窗邊發呆就很值回票價

日本沖繩｜古宇利海洋塔

必買伴手禮：古宇利島南瓜甜點 (Cabonee)

真心話點評：古宇利島盛產南瓜，這裡的「南瓜饅頭 (Cabonee)」和「南瓜泡芙」非常有名。吃起來口感綿密，不會死甜，是很具代表性又不落俗套的伴手禮

日本沖繩｜古宇利海洋塔

日本沖繩｜古宇利海洋塔

日本沖繩｜古宇利海洋塔

老實說，如果你問我「古宇利海洋塔」到底值不值得花那一千日幣進去？我的真心話是：只要天氣好，為了那個「上帝視角」，絕對值得！

日本沖繩｜古宇利海洋塔

不過要先打個預防針，這裡不是那種玩起來會心跳加速的遊樂園，如果你期待的是刺激設施，可能會覺得有點平淡，但它的魅力就在於「悠閒看海」光是坐那個全自動的無人遊園車慢慢爬坡，吹著海風，看著古宇利大橋在身後越來越壯觀，那種療癒感真的無可取代。

日本沖繩｜古宇利海洋塔

到了上面的展望台，那個傳說中的「古宇利藍」就在腳下，真的會讓人忍不住一直按快門，完全不需要修圖，整個園區大概停留 1.5 到 2 小時就很剛好，不用爬山流汗就能把沖繩最美的海景收進口袋，對於不想走路的懶人、或是帶著長輩小孩的家庭來說，這裡根本是「神隊友」等級的友善景點

日本沖繩｜古宇利海洋塔

日本沖繩｜古宇利海洋塔

最後，離開前別忘了去商店買個限定的南瓜饅頭，配著海景吃超幸福。簡單總結：如果你想找個地方好好放空、拍出人生美照，這裡絕對會是你沖繩之旅的亮點之一

穿越跨海大橋就是美麗的古宇利島了

進入橋樑前的海灘可以下去拍，背景就是古宇利島和大橋

隱藏版彩蛋！別忘了兌換限定的皮卡丘貼紙

「大家去古宇利海洋塔時，除了看海景，千萬不要錯過這個超可愛的免費紀念品！這是沖繩『飛翔皮卡丘計畫』的限定貼紙

日本沖繩｜古宇利海洋塔

你們仔細看，貼紙上的皮卡丘穿著沖繩花襯衫（Kariyushi Wear），而且因為古宇利島是傳說中的『戀之島』，上面還特別搭配了愛心形狀的寶可夢『愛心魚 』，這細節也太用心了吧！這可是這裡才拿得到的限定款喔

日本沖繩｜古宇利海洋塔

傳說中的戀之島，古宇利島，還有「古宇利藍」都讓人很難忘～

古宇利海洋塔

地址：538 Kouri, Nakijin, Kunigami District, Okinawa 905-0406日本

時間：10:00–18:00 無公休

停車：有免費收費停車場

小撇步：如果想省錢或不想現場排隊，推薦事先在 Klook 買票，通常會便宜一點點，掃 QR Code 就能入場。

